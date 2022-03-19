إطلاق قوافل مبادرة لحد الباب للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الدكتور وائل عبد العزيز - فى تصريح اليوم - إنه تنفيذا لتكليف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، جرى اليوم وبشراكة مؤسسات العنانى والأورمان وجنة وصناع الحياة وجمعية كفالة اليتيم بشربين، إطلاق أولى قوافل مبادرة "لحد الباب"، لتوصيل المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، فى مقر إقامتهم؛ حفاظا على خصوصيتهم واحتراما لتلك الأسر.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف المناطق الأكثر فقرا؛ حيث شملت المرحلة الأول من المبادرة: منطقة مساكن الأيواء بالمجزر، وذلك بتوزيع وتسليم 300 شنطة مواد غذائية وتموينية ووجبات جاهزة وتوصيلها لهذه الاسر بمقر اقامتهم.
وفى هذا الإطار، أكد محافظ الدقهلية أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، التى تضع هذه الفئات على رأس الأولويات؛ فإن المحافظة حريصة على تقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى هذا المجال؛ لتشمل المساعدات جميع الأسر الأولى بالرعاية بنطاق الدقهلية.
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