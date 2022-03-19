ألهم يقوم بجولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية بمحور شمال الأقصر

جدة - نرمين السيد - قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، بجولة ميدانية لمتابعة سير الأعمال الجارية بمحور شمال الأقصر، الذى يهدف إلى فتح محاور مرورية جديدة بالأقصر وخدمة القطاع السياحى وربط شرق النيل بغربه.





وتابع محافظ الأقصر - خلال الجولة - أعمال تنفيذ كوبرى "يسى" الجار تنفيذه ضمن أعمال المحور الذى سيربط بين الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الصحراوى الغربى، مارًا بالطريقين الزراعى الشرقى والزراعى الغربى ونهر النيل، موجها بتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات المعنية المشتركة فى تنفيذ أعمال المحور وإزالة أى معوقات أولا بأول والالتزام بتنفيذ الجدول الزمنى للمشروع.

والتقى محافظ الأقصر - خلال الجولة - بعدد من مواطنى مدينة الزينية، واستمع إلى مجموعة من المطالب الخاصة بهم فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والصحة، حيث أكد المحافظ أن الدولة عازمة على الارتقاء بمستوى الخدمات التنموية فى مختلف ربوع القرى والريف المصرى.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طاهر إسماعيل، ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد شفيق، باستمرار تشغيل مركزى طب أسرة العشى والزينية قبلى، حتى الساعة الثامنة مساءً لتقديم الخدمة الصحية لأهالى المنطقة.

كما استمع محافظ الأقصر، إلى شرح من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، عن موقف مشروعات الصرف الصحى بمدينة الزينية، حيث أوضحت أنه جار تنفيذ أعمال الصرف الصحى بمناطق ونجوع جاد الكريم والحمادين والشاعر لتوصيل الخدمة إلى 27 ألفا و500 مستفيد.

كما تفقد محافظ الأقصر، أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحى بنجع الجالس بمدينة الأقصر، والذى يستهدف توصيل خدمة الصرف الصحى إلى 2500 مستفيد بالمنطقة، والتقى المحافظ بعدد من المواطنين بالمنطقة الذين توجهوا بالشكر لجهود الدولة فى إنهاء مشكلتهم الخاصة بعدم وصول الصرف الصحى إلى منطقتهم.

رافق محافظ الأقصر، خلال الجولة كل من: العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مدينة الزينية، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والمهندس رفيق فهمى المدير التنفيذى للأعمال المدنية بالجهاز، والمهندس محمد ماهر مدير المشروعات بالزينية والأقصر بالجهاز، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.