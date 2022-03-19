جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الدكتور محمد السيد، انطلاق القافلة التعليمية المجانية لطلاب مدارس التعليم الإعدادى والثانوى فى إدارتى إسنا وأرمنت التعليميتين، موضحًا أن القوافل مخصصة لطلاب الثانوى العام بشعبتيها الأدبى والعلمى بهدف دعم طلاب المحافظة وتخفيف العبء عن أولياء الأمور والعمل على الحد من الدروس الخصوصية.





وأشار وكيل وزارة التعليم ،فى بيان اليوم، إلى بدء المحاضرات فى الساعة الثامنة صباحًا فى ثلاث قاعات بإدارة أرمنت التعليمية وثلاث قاعات بإدارة إسنا التعليمية، وذلك بحضور عدد كبير من الطلاب. وأكد أن تنظيم القوافل يحاضر بها صفوة من خبراء المواد الدراسية على مستوى الجمهورية بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ حيث أشرف مديرو الإدارات التعليمية على إعداد القاعات وحضور الطلاب لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليم الأقصر : انطلاق قافلة تعليمية مجانية لطلاب الإعدادى والثانوى بإسنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.