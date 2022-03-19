اتحاد الصناعات: التأمين الصحى الشامل يحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة

جاء ذلك خلال تكريم اتحاد المستشفيات العربية لمجلس إدارة الغرفة، على هامش مؤتمر النهوض بالرعاية الصحية فى الدول العربية، الذى عقد تحت عنوان "الاستراتيجيات الجديدة فى الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد".
وقال عبد المجيد إن نظام التأمين الصحى الشامل هو نظام إلزامى تكافلى اجتماعى، تشمل مظلته التأمينية كل المصريين فى إطار من العدالة فى تقديم وتوزيع الخدمة الصحية.
وأشار إلى أن التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة قد أثمر عن عقد دورة تدريبية وورشة عمل للقطاع الخاص، بالقاهرة والجيزة؛ لتعريف مستشفيات القطاع الخاص بكيفية الانضمام للمنظومة، ويجرى الترتيب لعقد ورش عمل أخرى بجميع محافظات الجمهورية.
وأكد أنه يتم تجهيز وتهيئة المستشفيات للحصول على إجازة من هيئة الاعتماد والرقابة، وبالتالى تكون لها الحق فى الانضمام، لافتا إلى أن المنظومة تتيح للمسجل بالتأمين الجديد حرية اختيار المستشفى التى يتلقى بها الخدمة الطبية.
وأوضح أن التسجيل داخل المنظومة الجديدة يرتبط بالمعايير العالمية التى تنفذها هيئات التأمين الشامل فى منظومة للعلاج الشامل.
وأضاف عبدالمجيد أن معايير الاعتماد الموضوعة لتسجيل مستشفيات القطاع الخاص تتضمن رفع كفاءة المستشفيات وتطوير وتحديث وجلب أحدث الآليات، إلى جانب الاعتماد على البرامج الحديثة والتدريب العلمى المتميز للأطقم الطبية، وأخيرا التوزيع الجغرافى العادل لتغطية الخدمة الطبية لكل مواطن.
بدورها، قالت غادة الجنزورى، وكيل غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، إن التعاون مع هيئة الاعتماد؛ سيؤدى إلى نشر فكر الجودة بين المستشفيات، والعمل على تطبيق المعايير المطلوبة للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
وقالت الجنزورى إن الغرفة تعمل مع هيئة الاعتماد المنوط بها قبول المستشفيات ومقدمى خدمات الرعاية الصحية للالتحاق بنظام التأمين الصحى الشامل وفقا لمعايير وضوابط تضمن سلامة المرضى فى التعريف بشروط وقواعد الانضمام، مشيرة إلى أنه هذا سيساعد عددا كبيرا من مقدمى خدمات الرعاية الصحية للدخول إلى المنظومة واستكمال نجاحها.
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