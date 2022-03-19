تضمنت جولة الوزير، تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الخارجة التخصصى، حيث اطلع على معدلات تنفيذ أعمال التطوير، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
كما تفقد الوزير غرف الرعاية، والحضانات، ووحدة القسطرة، ومبنى العزل، ومركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وغرف الأشعة، وبنك الدم؛ حيث اطمأن على توافر جميع فصائل الدم بالمستشفى، بكميات كافية لخدمة أهالى المحافظة.
وشدد الوزير على ضرورة عدم تحمل المواطنين من غير قادر، لأى نفقات علاج داخل المستشفى، مؤكدا على أهمية تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.
وخلال زيارته، تفقد وزير التعليم العالى، مركز الدكتور حسن حلمى، لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة الوادى الجديد، مشيدا بالخدمات المقدمة لذوى الهمم، والإمكانيات المتواجدة، وطرق العلاج التى يتبعها المركز، والتى تتضمن العلاج بالماء.
وفى سياق متصل، وجه الوزير بسرعة الانتهاء من المبنى الإدارى الخاص بهيئة التأمين الصحى بالمحافظة، كما وجه بعمل بروتوكولات تعاون مع الجامعات المحيطة بالمحافظة، وندب أعضاء هيئة التدريس فى مختلف التخصصات.
وعلى هامش الزيارة، التقى الوزير بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من أهالى المحافظة، حيث عقد معهم حوار مفتوح، استمع خلاله لمطالبهم التى من شأنها تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وعرض الوزير خلال اللقاء رؤيته لتحسين الخدمات الصحية بالمحافظة، والتى وجه بسرعة تنفيذها، بينما تقدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأهالى المحافظة، بالشكر للوزير على جهوده المستمرة والإجراءات التى اتخذها وساهمت فى إزالة العقبات التى تواجه المنظومة الصحية بالمحافظة.
حضر زيارة الوزير لمستشفى الخارجة التخصصى، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس هيئة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من قيادات محافظة الوادى الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القائم بأعمال وزير الصحة يضع خطة لتحسين الخدمات الطبية لأهالى الوادى الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.