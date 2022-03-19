/686754/سعيد-ضيف-الله-متحدون-أغلبية-ومعارضة-وطنيه-تحت-لواء-واحد-لانري-فيه-إلا-مصلحة-الوطن-والمواطن

توجه النائب الوفدي سعيد ضيف الله عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، بالشكر الي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، وإلي النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، علي الدعوه الكريمة لحضور المنتدي البرلماني الثاني الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة، مؤكدا بأن المنتدي أكد علي وحده الصف، واصطفاف القوي السياسية والأحزاب المصرية فجميعهم متفقون علي هدف واحد وهو دعم القيادة السياسية ودعم الدولة المصريه لمواجهه التحديات.

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وأضاف سعيد ضيف الله خلال كلمته بالمنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، في الجلسة الختامية المنتدي، بأننا ونحن علي أعتاب الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مراراً وتكراراً علي ضرورة وحدة الصف لمواجهة قوى الشر فجميعنا متحدون أغلبية وطنية ومعارضة وطنية تحت لواء واحد لانري فيه إلا مصلحه الوطن والمواطن، وخلف جيشنا العظيم وشرطتنا الباسلة.

سعيد ضيف الله: سنظل كتلة واحدة صلبة يجمعنا هدف واحد وهو دعم الدولة المصرية

وتابع ضيف الله، بأن المعارضة الوطنية ممثلة في حزب الوفد العريق الذي أشرف بالانتماء لها تاريخ حافل بالمواقف الوطنية الصادقة التي برهنت علي حب الوطن ووحده الصف، والحفاظ علي الثوابت الوطنية.

وبعث ضيف الله، رسالة إلي المشككين وأعداء الوطن أننا سنظل كتله واحده صلبه، يجمعنا هدف واحد وهو دعم الدولة المصرية في ظل قيادة حكيمه رشيده، في ظل قيادة تعي أهميه الاصطفاف في هذا الظرف الراهن الذي يمر به العالم.

وتقدم ضيف الله، بالشكر إلي المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانيه بمجلس النواب، الذي وعي إلي أهمية التوحد والتكتل وجمع كل طوائف القوي السياسية، الذي جمع كل هذه الطوائف لارسال رسالة بأن الجميع متوحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروعه الوطني الكبير أغلبية ومعارضة.

واختتم عضو مجلس الشيوخ، بأننا مستمرون في دعم الدولة المصرية، وهي تخطوا بخطوات ثابته نحو مستقبل أفضل ، ونحو الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعاً.

ووجه التحية لمن فكر في هذا المحفل الجامع لكل هذه القوي تحت مظله واحده وهي مصلحه الوطن والمواطن.