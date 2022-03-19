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نائب التنسيقية عمرو يونس يُكرم ممثل الأغلبية بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن ويؤكد:"قضايا المنتدى تهم المواطن"

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محمود فايد 0 تبليغ

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/686753/نائب-التنسيقية-عمرو-يونس-يكرم-ممثل-الأغلبية-بفعاليات-المنتدى-البرلمانى-لحزب-مستقبل-وطن-ويؤكدقضايا-المنتدى-تهم-المواطن

شارك النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفعاليات الجلسة الثالثة للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن المنقعد بمدينة الغردقة، والتى جاءت بعنوان "الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت".

دوت الخليج

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جاء ذلك فى فعاليات اليوم الثالث للمنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ونفين جامع، وزيرة الصناعة ، أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ،  والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب  الحرية وممثلى من  الأحزاب المصرية ورؤساء اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ.

وأبدى النائب عمرو يونس سعادته بإقامة المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن، مؤكدا على أنه رغم الظروف والتحديات استطاع أن يجمع القوى السياسية والأحزاب بحضور ممثلى الحكومة، حيث الاحتكاك المباشر بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وذلك  لبحث القضايا التى تهم الوطن والمواطن ، مؤكدا على أن يشهد بتميز هذا المنتدى وما تضمنه من موضوعات تهم الوطن والمواطن.

نائب التنسيقية عمرو يونس يُكرم ممثل الأغلبية بفعاليات المنتدى البرلمانى لحزب مستقبل وطن ويؤكد:"قضايا المنتدى تهم المواطن"

وقام  النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بتكريم النائب أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، مؤكدا على أنه باسمه واسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتقدم بخالص التحية والتكريم  لقيادات حزب مستقبل وطن ووممثل الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف.

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وواصل المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن،أعماله لليوم الثالث  بمناقشات موسعة حول الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت بحضور وزراء الإسكان د.عاصم الجزار، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ود.أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، حيث ستكون استعراض للجهود على التى تمت على مدار الفترة الماضية من أجل بناء ملامح الجمهورية الجديدة ونتائج إنجازاتها على أرض الواقع.

وشارك بالكلمات الافتتاحية للجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ،  والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب  الحرية.

يأتى اليوم الثالث بعدما شهدت الأيام الأولى والثانى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المالجالس النيابية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بالجلسة الافتتاحية حيث آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، وأيضا اليوم الثانى الخميس والذى شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية  أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

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الجزء الأول من اليوم الثانى كان بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى  استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة  مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم  لسد العجز، متطرقا إلى جهود  التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت  إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة  السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه  فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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