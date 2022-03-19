/686752/علاء-عابد-بالمنتدى-البرلمانى-لمستقبل-وطن-الإنجازات-التي-شهدتها-مصر-في-عهد-الرئيس-السيسي-لم-تشهدها-منذ-عصر-النهضة

وجه النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن رئيس لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب،الشكر للحكومة على المشاركة فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن للحوار حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قائلا: " لا شك ان مصر دولة ملهمة للعديد من الدول في العديد من الانجازات الهامة " .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن في ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت وذلك بمشاركة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط ووزير الإسكان د. عاصم الجزار وزيرة الصناعة نيفين جامع.

علاء عابد : قلة في الخارج لا تريد لمصر خيرا و تنتقد المشروعات القومية الكبرى

و أضاف علاء عابد: " نأمل أن تغزو الصناعة المصرية العالم و نعتز بمشاركة وزراء الإسكان و التجارة و الصناعة في المنتدي للحوار بين نواب البرلمان و الحكومة.

و قال نائب رئيس حزب مستقبل وطن: هناك قلة في الخارج لا تريد لمصر خيرا و تنتقد المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية و غيرها.

و تابع عابد:" نحمد الله ان الدولة المصرية تعيش حالة من الاستقرار بفضل القيادة الحالية و نقدم التحية للرئيس القائد عبد الفتاح السيسي و لرؤية ٢٠٣٠ التي قادتنا بهذه الإنجازات ".

و أشاد النائب علاء عابد، بالإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة القطاعات بما في ذلك قطاع الطرق و الكباري و الاسكان و غيرها، مستطردا: " الإنجازات التي شهدتها مصر لم تشهدها منذ عصر النهضة في عهد محمد علي.

و لفت عابد، إلي أن التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية قادت مصر لمزيد من الانجازات في كافة المجالات.