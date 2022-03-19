مسلسلات شهر رمضان 2022.. «البلطجة» تسيطر على البرومو الرسمي لمسلسل «توبه»

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دوت الخليج يرصد الاعلان الدعائي لمسلسل توبه المقرر عرضه في رمضان 2022

سيطرت البلطجة وخناقات الشوارع على برومو مسلسل «توبه»، إذ ظهر عمرو سعد في وسط عصابات الشوراع في إحدى الحارات ومن المقرر أن يقوم ماجد المصري بدور زعيم العصابات الذي يأخذ حقه دائما بالذراع، وبالعودة لعمرو سعد نجد أنه شاب بسيط يعيش في حارة يعشقه جميع سكانها، ويقع في حب الفنان صبا مبارك، وتتوالي الأحداث المشوقة.

القنوات الناقلة لمسلسل توبة

تعد القناة الناقلة لمسلسل توبه mbc مصر، كما من المقرر أن يعرض العمل على مسلسل شاهد الالكترونية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ويشارك في بطولته عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، صبا مبارك، أسماء أبو اليزيد، وكريم عفيفي، ومن إخراج أحمد صالح.

عمرو سعد بلطجي في مسلسل «ملوك الجدعنة»

وكان قد شارك الفنان عمرو سعد في السباق الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بدور بلطجي، إلى جانب الفنان الكبير مصطفى شعبان، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتدور قصة مسلسل «ملوك الجدعنة» حول صعود شابان من الصفر يعملان في التجارة إلي أن يصبح لديهم أموال وشغل كبير ولكنهم يتعرضون طوال الوقت لمحاولات ومؤامرات من حيتان السوق ويبدأ بينهما صراع مرير والمسلسل مستوحى من قصة فيلم «سلام يا صاحبي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام من قبل بصحبة سعيد صالح وحقق نجاح جماهيري كبير ويتناول العمل أيضا قصص الحب بين أبطاله والصراع على قلب فتاة واحدة.

آخر أعمال صبا مبارك

أما عن بطلة العمل «صبا مبارك»، فكانت آخر أعمال مسلسل «عنبر 6»، بجانب سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، وأيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.