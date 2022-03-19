إلتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق موهوزى موسيفينى قائد القوات البرية الأوغندى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً . تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين . وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على إعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة الإستراتيجية بين البلدين فى مختلف المجالات . من جانبه أشاد الفريق موهوزى موسيفينى قائد القوات البرية الأوغندى بالجهود التى تبذلها جمهورية مصر العربية وقواتها المسلحة لدعم جهود الأمن والإستقرار بالقارة الأفريقية ، مؤكداً حرص بلاده على دعم آفاق جديدة للتعاون العسكرى خلال المرحلة المقبلة . حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى قائد القوات البرية... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.