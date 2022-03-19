الاعتماد والرقابة الصحية تشارك بالمؤتمر الدولى السادس للصيادلة العرب (صور)

جدة - نرمين السيد - شاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمؤتمر الدولى السادس للصيادلة العرب الذى تنظمه الجمعية العربية لتطوير الصيدلة يومى 19 و20 مارس بالقاهرة بحضور لفيف من خبراء الرعاية الصحية وصناعة الدواء فى مصر و الوطن العربى تحت عنوان "الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا وصولا لرعاية صحية أفضل".





وخلال مشاركته فى جلسة نقاشية بعنوان: "تحسين معايير الرعاية الصحية من خلال الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص والقطاع العام"، أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الشراكة مع القطاع الخاص فى إطار تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمواطن هى فلسفة استراتيجية مصر 2030 ومنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن صناعة الرعاية الصحية تشمل العديد من الصناعات الأخرى مما يفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص ليشارك فى جميع أوجه هذه الصناعة، بشرط الالتزام بكل جوانب الجودة، وهو ما تنص عليها المعايير الصادرة عن الهيئة، إلى جانب التأهيل المستمر للكوادر البشرية للتطبيق الفعلى الجودة، إلى جانب إدراك الموقع المناسب الذى يحتاج بالفعل إلى الشراكة خاصة مع التوجه الحالى للقيادة السياسية بالتصميم الآمن للمنشآت الصحية ودعم إنشاء المدن والمستشفيات الخضراء صديقة البيئة.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى الدور المهم للشراكات مع القطاع الخاص فيما يتعلق بنشر ثقافة الجودة والقياس المستمر لضمان سلامة وأمن المرضى وسلامة بيئة العمل، مؤكدًا أن النظم الصحية المتطورة هى التى تتخذ خطوات استباقية تتعلق بالوقاية، ونظرة المجتمع إلى مفهوم الصحة مما يتطلب توفير نظم مصممة بطريقة تسمح بالتكامل والتنسيق التام بين مختلف أطراف الخدمة الصحية وهو ما بدأته الهيئة بالفعل بالتعاون مع كبرى الشركات ذات الخبرة.

وفى ذات السياق، أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن هناك فرق بين التغطية الصحية الشاملة، تستهدف الصحة وليس المرض، الصحة هدفها هو الوقاية وجودة الحياة يمتد العمل فيها إلى الدولة كلها، لإنها تشمل كذلك سلامة الغذاء والماء والهواء إلى جانب الصحة من أجل بناء الإنسان، لافتًا إلى أن هيئات التأمين الصحى الشامل تستهدف ضبط نموذج للحوكمة، وتحقيق التكامل وليس التفتت ولذا ضمن القانون لها الاستقلالية والتنسيق، وهو ما يتضح فى تشكيل الهيئات نفسها.

وأضاف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الهيئة عملت منذ نشأتها على تلبية رغبات المتعاملين مع النظام الصحى وضمان رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، وفى إطار ذلك عملت مع مختلف أطراف النظام الصحى على التصميم الآمن للمنشآت الصحية بما يشمله من التبنى الآمن للتكنولوجيا، حيث استهدفت وجود إطار لتقديم خدمات صحية، وإطار للتطوير أيضا، وتعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق التميز من خلال وضع معايير لشهادات التميز للمنشآت الصحية.

وحول أهم التوصيات الخاصة بموضوع المؤتمر، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية العمل على الاستخدام الرشيد للأدوية وأجهزة التشخيص وخصوصًا المضادات الحيوية من أجل وقف جائحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والاستعداد ورصد ممارسات الصيادلة والأطباء، والتمريض بما فيهم توعية المجتمع للممارسات الأخلاقية الصحيحة فى مجال الصحة، إلى جانب الابتكار فى مشاركة الشباب والنساء فى صنع القرار للصحة فى جميع السياسات ومشاركتهم فى تفعيل البحوث والدراسات العلمية والمجتمعية المبنى على أخلاقيات البحوث على البشر والشراكة المالية والطوعية والخبرات من أجل الصحة والنماء.

وفى سياق متصل، لفت الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة من ضمن أدوارها العمل على توسيع السوق وإعطاء الفرص لموردين أكثر ليس فقط على مستوى الأدوية ولكن كذلك على مستوى الأجهزة الطبية، حيث تنظم الهيئة لمعرض كبير للانفتاح على الدول الإفريقية فى يونيو المقبل، مشيرًا إلى أهمية توحيد جهود القطاع الخاص وتحركه من خلال تجمعات الأعمال.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عزة أغا رئيس المؤتمر، أنه فى اطار الاعداد للمؤتمر هذا العام تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية التى شاركت فيها الجهات الصحية ومنظمات المجتمع المدنى مما نتج عنه مشاركة نخبة متميزة كمتحدثين فى مؤتمر هذا العام، حيث يشارك أكثر من 50 خبيرا من خبراء المنظومة الصحية وصناعة الدواء على المستوى العالمى والعربى من: منظمة الصحة العالمية، واتحاد المستشفيات العربية، والاتحاد العربى للحوكمة، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة التأمين الصحى الشامل، والمبادرات الرئاسية لصحة المرأة، والعديد من الصيادلة و خبراء الصحة من الوطن العربى مثل المملكة العربية السعودية و الكويت و الإمارات والبحرين و الأردن و العراق و لبنان وتونس، وكذلك مشاركة أكثر من 30 شركة دواء عالمية ومحلية لدعم الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص.

وأوضح الدكتور سامر الرفاعى، رئيس الجمعية العربية لتطوير الصيادلة، أن المؤتمر يناقش تطوير مكونات المنظومة الصحية من خلال تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى مجال الصحة والدواء لمواكبة التطورات المطردة والمتسارعة على الساحة الدولية، والعمل على إدماج الآليات الحديثة لضمان الاستدامة فى تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية من خلال تبادل الخبرات لتنمية قدرات الكوادر المهنية فى القطاع الصحى وبناء الجسور مع الجهات ذات العلاقة الوثيقة بالمجال الصحى من وزارات وهيئات وجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى.