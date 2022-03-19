أمين البحوث الإسلامية : نصوص القرآن من ركائز التنمية المستدامة  (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد فى فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر كلية أصول الدين بالقاهرة والذى يعقد تحت عنوان: "التنمية المستدامة فى الفكر الإسلامى".





وقال الأمين العام خلال كلمته التى ألقاها إن هذا المؤتمر له أهمية كبيرة حيث يتضمن العديد من المحاورِ والقضايا التى تجمع بين القديم والحديث، وتحتاج إلى جهود حثيثة لتنزيل الأحكام الشرعية على واقعنا بكلِّ مُعْطياته المعاصرة تنزيلًا يليق بقُدْسِيَّة هذه الأحكام، من غير إفراط يدفع إلى التشدُّد البغيض الذى يقود إلى التطرف والإرهاب، أو تفريط يؤدِّى إلى الاستهانة بأحكام هذا الدِّين.

وأضاف الأمين العام أن أهمية هذا المؤتمر تزداد عندما يأتى متعلقًا بالتنمية المستدامة فى فكرنا الإسلامى، باحثًا عن مفهومها ومجالاتها، كاشفًا عن أهدافها وعوامل نجاحها، مبرزًا لصلتها بالمقاصد الشرعية والقواعد الفقهية، متوقفًا أمام بعض جوانب شريعتنا الغراء ودورها فى إنجاح عملية التنمية المستدامة، متعرضًا لمشاريع قومية وقضايا جدلية ومشكلات اجتماعية وأنظمة مختلفة قد تكون اقتصادية أو أخلاقية أو ثقافية أو تجديدية أو بيئية أو عقدية وصلتها بالتنمية المستدامة، متوقفًا أمام معضلات حقيقية تمنع من التقدم، وتحول بين التحضر.

أوضح عياد أن الأزهر الشريف مؤسسة تجديدية؛ حيث اكتسب هذه الطبيعة من شريعتنا الغراء التى يعد التجديد لازمة من لوازمها، مشيرا إلى أنه على الرغم من حداثة مصطلح (التنمية المستدامة) فإن مفهومه ليس بجديد على الإسلام والمسلمين، فقد حفل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالعديد من النصوص التى تمثل الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وتضع الضوابط التى تحكم علاقة الإنسان بالبيئة من أجل ضمان استمرارها صالحة للحياة إلى أن يأتى أمر الله عز وجل.

ولفت إلى الأمين العام إلى أن النظرة الإسلامية الشاملة للتنمية المستدامة توجب ألا تتم هذه التنمية بمعزل عن الضوابط الدينية والأخلاقية، لأن هذه الضوابط هى التى تحول دون أية تجاوزات تفقد التنمية المستدامة مبررات استمرارها، كما تُعنى بالنواحى المادية، جنبا إلى جنب مع النواحى الروحية والخلقية، فلا تقتصر التنمية المستدامة على الأنشطة المرتبطة بالحياة الدنيا وحدها، وإنما تمتد إلى الحياة الآخرة، بشكل يضمن تحقيق التوافق بين الحياتين، وجعل صلاحية الأولى جسر عبور إلى النعيم فى الحياة الأخروية التى هى الحيوان، أى الحياة الحقيقية المستمرة بلا انقطاع وبلا منغصات.

وأكد عياد أن غايات التنمية فى المنظور الإسلامى تتجه نحو تحقيق العبادة لله وحده، بتعمير الأرض بمنهجه وتحقيق الحياة الطيبة للبشر فى الدنيا من خلال حفظ المقاصد الخمسة – الدين والنفس والعقل والنسل والمال- والسعى للفوز بالجنة فى الآخرة؛ حيث أن مفهوم التنمية فى الإسلام ينطلق من مبدأ تسخير الكون للإنسان ليعمر الأرض وفق مبادئ الحكمة الإلهية بما يحقق الخلافة فى الأرض مع الحفاظ على حسن أداء الأمانة فيها وهو مفهوم شامل لنواحى التعمير فى الحياة كافة.



وختم الأمين العام كلمته بعدة توصيات أهمها: ضرورة أن تتبنى وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية والصحفية قضايا التنمية المستدامة وربطها بالإطار المرجعى المنسجم مع الثقافة الإسلامية والعربية، ومنسجم مع الأعراف والقيم الأخلاقية، وتخصيص البرامج القادرة على توعية الجمهور بتلك القضايا، وضرورة أن تتضافر كافة الجهود فى بلدان العالم الإسلامى والعربى وتتوحد الرؤى للقضاء على معوقات التنمية المستدامة؛ ومن ثم ينبغى العمل على زيادة التعاون بين دول العالمين الإسلامى والعربى فى القضاء على ظاهرة البطالة والفقر من خلال الآليات المتاحة على الصعيد السياسى والاقتصادى.

كما شملت التوصيات ضرورة وجود كيان اقتصادى وحدوى يوحد راية الدول الإسلامية والعربية تحقق أهداف التنمية المستدامة تحت أهداف مستقبلية مشتركة، وضرورة العمل على زيادة الوعى بقضايا وموضوعات التنمية المستدامة من خلال جهود بحثية وشراكات علمية؛ مؤكدًا على استعداد مجمع البحوث الإسلامية إقامة هذه المشاريع وتلك الشراكات مع المؤسسات العلمية المختلفة والهيئات البحثية المعنية بهذا الشأن؛ إسهامًا منه فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبسط ما يتعلق بها قيامًا بالواجب والرسالة، إضافة إلى زيادة الوعى المجتمعى بقضايا التنمية المستدامة فى هذا الشأن؛ بالتعاون مع المؤسسات والهيئات البحثية من خلال وعاظه وواعظاته وإصداراته لبسط ما يتعلق بهذا الجانب بصورة واضحة تحقق المقصود وتسهم فى بناء الدولة، وإعمار المجتمع من خلال منظومة متكاملة علمية وفكرية ودعوية ومجتمعية.

حضر اللقاء الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، نواب رئيس الجامعة، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور يوسف عامر، وعدد من أساتذة وعمداء كليات الجامعة.