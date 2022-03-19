غراب: إنشاء 9 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بتكلفة تتجاوز 49 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع التعليم من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 119 مدرسة وإدارة تعليمية لإضافة 1578 فصلا جديدا بتكلفة 704 ملايين و581 ألف جنيه بنطاق المحافظة لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة والمشاركة فى بناء مستقبل مصر الجديدة التى نحلم بها.





من جانبه قال مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية المهندس أحمد مرسى، إنه جارى الانتهاء من ‏أعمال تطوير ورفع كفاءة 9 مدارس بمركز ومدينة فاقوس لاستيعاب 130 فصلا وبتكلفة إجمالية 49 مليونا و172 ألف جنيه. وأضاف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أنه جارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المقرر وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة.

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