عاجل.. السيسى يوجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين تكنولوجيا التشييد

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".
وقد وجه الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية، لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ، ودعم عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة، فضلا عن ترشيد الاستيراد، وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال فى قطاعات التنمية المختلفة.
وقد اطلع الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل فى عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية، والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات، لاسيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى اطلاع سيادته على الموقف التنفيذى لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.
كما اطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية، بما فى ذلك إنشاء محور "دار السلام" أعلى نهر النيل بمحافظة سوهاج بطول 28 كم، فضلا عن مستجدات سلسلة المشروعات التى تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضى الفضاء على جانبى الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضا على جهود تطوير المطارات فى محافظة جنوب سيناء، خاصة مطارات شرم والشيخ والطور وسانت كاترين، إلى جانب مطار الغردقة، فضلا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك فى إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها استعدادا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP27 فى شهر نوفمبر المقبل.
كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذى لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة، وربطه بالمحاور الرئيسية فى نطاقه الجغرافى.
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