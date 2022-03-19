وزيرة التجارة والصناعة تتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة

جدة - نرمين السيد - قامت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بزيارة مفاجئة لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة، وذلك فى إطار زيارتها للمدينة اليوم السبت للمشاركة فى فعاليات المنتدى البرلمانى الثانى للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.





رافق الوزيرة - خلال الزيارة - رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب النائب محمد كمال مرعى، ومستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى حاتم العشرى.

وقد تفقدت الوزيرة عددًا من الوحدات الإنتاجية بالمجمع والذى يقع على مساحة 40 فدانًا، ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ويشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة، كما يضم المجمع مسجدًا وبنكًا ومطاعم وكافتيريات ومبنى إداريًا ومعارض.

وتابعت الوزيرة، حركة الإنتاج بالوحدات التى بدأت الإنتاج الفعلى، واستمعت إلى بعض التحديات التى تواجه المستثمرين سواء فيما يتعلق باستكمال إجراءات التخصيص أو توافر مستلزمات الإنتاج والقدرة على التصدير.