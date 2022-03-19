/686750/تموين-دمياط-ينجح-فى-ضبط-6-طن-سلع-غذائية-قبل-بيعها-بالسوق-السوداء

تمكنت مديرية التموين فى المنيا من ضبط حميات من الألبان منتهية الصلاحية، فضلاً عن ضبط كميات من السلع الغذائية الرئيسية قبل بيعها بالسوق السوداء، كما تمكنت الحملات أيضاً من تحرير عدداً من المحاضر اللازمة للمخالفين، وذلك فى إطار خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وشهدت أسواق المحافظة حملات مكثفة لضبط محتكرى السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 طن من منتجات الألبان منتهية الصلاحية، فضلاً عن ضبط كميات من السلع الغذائية الأخرى قبل بيعها بالسوق السوداء، وقامت الحملة بتحرير عدداً من المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الدفع بـ 10 سيارات لتوفير السلع الغذائية بأسواق المنيا

كشف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن تجهيز 10 سيارات بيع سلع متنقلة، تشمل على بعض السلع التموينية بأسعار مخفضة، بمركز مغاغة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع والمغالاة في الأسعار، بجانب استعدادات المحافظة لشهر رمضان المبارك من خلال التوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع واللحوم بأسعار مناسبة لضبط أسعار السوق ومنع الاستغلال من قبل التجار.

أسعار السلع الغذائية فى منافذ التموين

وقال اللواء أسامة القاضي ، أنه تم التنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة، والوحدات المحلية، وعدد من التجار الوطنيين، لتوفير كافة السلع والمواد الاستراتيجية والأساسية والتي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة بالأسواق لخلق نوع من التنافس داخل مراكز المحافظة، من خلال السيارات المتنقلة والمنافذ التموينية الثابتة، وذلك بالتزامن مع توحيد الجهود وبالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، لرصد المخالفات والقضاء على محتكري السلع والمواد الغذائية والتلاعب بالأسعار، بالإضافة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تجهيز 10 سيارات متنقلة، لبيع السلع الاستراتيجية، وتشمل سكر وزيت وأرز، بأسعار مخفضة، بمركز مغاغة، حيث سيتم توفير 8 سيارات بقري المركز، وسيارتين بالمدينة، حيث تعرض السلع بأسعار،9 جنية لكيلو الأرز، و10 جنيهات لكيلو السكر، و8 جنيهات لكيلو الدقيق يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمواجهة ارتفاع الأسعار.