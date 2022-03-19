أخبار مصرية

انطلاق ثالث أيام المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن بحضور وزارات التخطيط والإسكان والصناعة"صور"

0 نشر
محمود فايد 0 تبليغ

  • 1/53
  • 2/53
  • 3/53
  • 4/53
  • 5/53
  • 6/53
  • 7/53
  • 8/53
  • 9/53
  • 10/53
  • 11/53
  • 12/53
  • 13/53
  • 14/53
  • 15/53
  • 16/53
  • 17/53
  • 18/53
  • 19/53
  • 20/53
  • 21/53
  • 22/53
  • 23/53
  • 24/53
  • 25/53
  • 26/53
  • 27/53
  • 28/53
  • 29/53
  • 30/53
  • 31/53
  • 32/53
  • 33/53
  • 34/53
  • 35/53
  • 36/53
  • 37/53
  • 38/53
  • 39/53
  • 40/53
  • 41/53
  • 42/53
  • 43/53
  • 44/53
  • 45/53
  • 46/53
  • 47/53
  • 48/53
  • 49/53
  • 50/53
  • 51/53
  • 52/53
  • 53/53

/686747/انطلاق-ثالث-أيام-المنتدى-البرلمانى-الثانى-لحزب-مستقبل-وطن-بحضور-وزارات-التخطيط-والإسكان-والصناعةصور

واصل المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن،أعماله لليوم الثالث  بمناقشات موسعة حول الجمهورية الجديدة والإنجازات التى تحققت بحضور وزراء الإسكان د.عاصم الجزار، ونفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ود.أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، حيث ستكون استعراض للجهود على التى تمت على مدار الفترة الماضية من أجل بناء ملامح الجمهورية الجديدة ونتائج إنجازاتها على أرض الواقع.

دوت الخليج

d1b81697ec.jpg

 

 

ويشارك بالكلمات الافتتاحية للجلسة النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حمودة، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النوابـ،  والنائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن حزب  الحرية.

880d038be1.jpg

 

 

يأتى اليوم الثالث بعدما شهدت الأيام الأولى والثانى حضور المستشار علاء فؤاد، وزير المالجالس النيابية نائبا عن رئيس مجلس الوزراء بالجلسة الافتتاحية حيث آليات التواصل مابين الحكومة واعضاء غرفتى النواب والشيوخ، وأيضا اليوم الثانى الخميس والذى شهدت مناقشات موسعة حول التحديات التى واجهت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية وجهود مواجهتها على أرض الواقع فى ضوء حرب أوكرانيا وروسيا وزيادة التضخم العالمى وزيادة الأسعار، وذلك بحضور نائب وزير المالية  أحمد كوجك، ووزير الزراعة السيد القصير.

54a449b070.jpg

 

 

الجزء الأول من اليوم الثانى كان بمشاركة د. أحمد كوجك، والذى  استعرض ملامح الموازنة الجديدة مؤكدة على أنه رغم كل التحديات إلا أن الموازنة ستكون على قدر الطموح، حيث توفير كافة  مستلزمات وموارد حياة كريمة، وأيضا إقرار التعينات الجديدة فى التربية والتعليم  لسد العجز، متطرقا إلى جهود  التطوير نحو الميكنة والتحول الرقمى بقطاع الضرائب ودعم الصناعة بحوافز مختلفة وفعالة، حيث استعرض نائب الوزير وتمت مواجهته بتعقيبات من الأعضاء والحضور والتى تطرقت  إلى رسائل الإطمئنان على وضع المواطن ومطالبه فى الموازنة الجديدة.

 

6231f9e498.jpg

 

 

98cf270b9b.jpg

 

 

52ce27d7ee.jpg

 

 

1045ffb282.jpg

 

 

da5b60eec6.jpg

 

 

1319979980.jpg

 

 

44e323531f.jpg

 

 

f9c70393a5.jpg

 

 

ecbfc96b8c.jpg

 

 

ce813a1eea.jpg

 

 

c6700b38f6.jpg

 

 

3cf3d46f33.jpg

 

 

a80b0df5ed.jpg

 

 

2319271168.jpg

 

 

b933b2c2ad.jpg

 

 

d9b683e838.jpg

 

 

f45d819316.jpg

 

 

eabcab6beb.jpg

 

 

429d2f0dcd.jpg

 

 

83895f5fde.jpg

 

 

3bbb99fa02.jpg

 

 

0ff31ddb8c.jpg

 

 

ee47834229.jpg

 

 

9885eaf273.jpg

 

 

0211c4c3bf.jpg

 

 

fcf855016d.jpg

 

 

6668b3de61.jpg

 

 

6208279b79.jpg

 

 

413c8233fd.jpg

 

 

c540f308ff.jpg

 

 

621b1b4827.jpg

 

 

b5cc020252.jpg

 

 

410da928b1.jpg

 

 

0d219fc877.jpg

 

 

f9f502fd51.jpg

 

 

dea54c5f7c.jpg

 

 

10302724c1.jpg

 

 

a020322678.jpg

 

 

b111b19a29.jpg

 

 

6f6b56f5bf.jpg

 

 

8157cd169f.jpg

 

 

92f086078f.jpg

 

 

878bd0c577.jpg

 

 

0856aca863.jpg

 

 

b6d909f586.jpg

 

 

d1c26c2e9c.jpg

 

 

08ccd20919.jpg

 

 

e119a5f26d.jpg

 

 

4c71d6138d.jpg

 

 

75eff732fc.jpg

 

 

الجزء الثانى كان بحضور وزير الزراعة  السيد القصير والذى تطرق لكل جهود التنمية الزراعية والتغلب على إشكاليات الماضى والتأكيد على حلول أزمة الأسمدة والرى الحديث المطور لصالح الفلاح والاستراتيجيات الخاصة باحتياطى القمح وتوريده لصالح الحكومة خاصة فى ضوء تداعيات الأزمة الحالية لحرب أوكرانيا وروسيا، حيث تمت مواجهته بالعديد من التساؤلات الخاصة بالفلاح المصرى ومطالبه ودعمه  فيما أكد على أن المسئولية مشتركة ولابد من التكاتف من أجل تحقيق مصالح الفلاح مع ضرورة توعيته بتوريد القمح لصالح الحكومة هذا العام مع حافز الرئيس الجديد والذى وصل لنحو 165 جنيه.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق ثالث أيام المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن بحضور وزارات التخطيط والإسكان والصناعة"صور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا