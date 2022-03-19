غرفة صناعة مواد البناء: توافر الأسمنت بالسوق المحلى بكميات كبيرة تزيد عن الخمسة ملايين طن شهرياً 

/686746/غرفة-صناعة-مواد-البناء-توافر-الأسمنت-بالسوق-المحلى-بكميات-كبيرة-تزيد-عن-الخمسة-ملايين-طن-شهريا

صرح أحمد شرين كريم رئيس شعبة منتجي الأسمنت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن ما تم تداوله مؤخرًا في وسائل الأعلام من ارتفاع أسعار الأسمنت وانخفاض المعروض منه في السوق المحلى، غير حقيقي، مشيراً أن الشعبة تؤكد على توافر الأسمنت بالسوق المحلى بكميات كبيرة تزيد عن الخمسة ملايين طن شهرياً بما يفوق الطلب وأنه لا صحة لما يتم تداوله من نقص المعروض في السوق.

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غرفة صناعة مواد البناء: توافر الأسمنت بالسوق المحلى بكميات كبيرة

وأضاف كريم، كما تؤكد شعبة الأسمنت على أن ما طرأ على الأسمنت من زيادة في أسعار البيع كان نتيجة لارتفاع أسعار الفحم والطاقة العالمية إلى أكثر من أربعة أضعف، ويشكل الفحم نسبة تتراوح ما بين ٦٠ و٧٠ ٪؜ من تكلفة الإنتاج ويتم استيراده بشكل الكامل، وإنه من غير المتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة.

غرفة صناعة مواد البناء: إنخفاض أسعار الأسمنت نتيجة لمتغيرات العرض والطلب

وقال رئيس شعبة منتجي الأسمنت: شهدت الأسواق اليوم إنخفاض أسعار الأسمنت نتيجة لمتغيرات العرض والطلب، على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والحرب الروسية الأوكرانية.

وتهيب شعبة منتجي الأسمنت، بكل ذوي الصلة من تجار وموزعين ومقاولين والمطورين العقاريين، والمنابر الاعلامية المختلفة إلى توخي الحذر من بعض مروجي المعلومات المغلوطة الضارة والتي تشوبها اهداف ومصالح شخصية لبعض الافراد والتي من شانها اثارة الراي العام واحداث بلبلة بدون أساس.

كما تنوه الشعبة، على أنه في حال الرغبة في الحصول على معلومات أو بيانات إعلامية تخص صناعة الأسمنت والمصنعين، مخاطبة الشعبة لتفادي أية معلومات وبيانات مغلوطة.