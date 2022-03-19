/686745/أمين-مساعد-الإعلام-والتثقيف-حزب-الشعب-الجمهوري-يستهدف-نشر-الوعي-وتعريف-المصريين-بالتحديات-التي-تواجه-الدولة-المصرية

قال يوسف رشدان القيادي بحزب الشعب الجمهوري أمين عام مساعد الإعلام و التثقيف السياسي بأمانة القاهرة، إن الأحزاب لها دور محوري في نشر الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية خصوصا بين بالأجيال الصاعدة التي في أمس الحاجة إلى غرس قيم الولاء و الانتماء في ظل ما تواجهه من حروب الجيل الخامس.

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وشدد رشدان، على أن الأحزاب عليها مسئولية كبيرة مع كافة مؤسسات الوطن في دعم القيم الأخلاقية والهوية الوطنية والقومية وتكذيب الشائعات ونشر ثقافة التعليم والتعلم وكيفية التأكد من المعلومات وتثقيف كوادرها.

حزب الشعب الجمهوري يستهدف نشر الوعي وتعريف المصريين بالتحديات

و قال إن حزب الشعب الجمهوري يعمل علي تأهيل و تدريب كوادره لمساعدة الدولة المصرية في بناء قدرة المجتمع من خلال التثقيف والتنوير وتنمية وعي الشباب للإحساس بمجتمعه وإدراکه لمشکلاته وإيجاد الرغبة في العمل المشترك لمواجهتها والعمل على حلها عن طريق مساهمتهم مساهمة فعالة لتحقيق هذا الهدف مؤكدا أنه لا يمکن أن يتحقق ذلك إلا إذا کان الشباب على مستوى ثقافي مناسب ولعى فهم عميق بحقائق وأوضاع مجتمعهم.

وأشار إلي إن صمود الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة يساهم في الحفاظ علي مسيرة التنمية والتقدم التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة.