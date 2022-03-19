/686744/سينتيا-خليفة-تحذف-الدعايا-الخاصة-بمسلسل-ديما-عامر-هل-اعتذرت-عن-العمل

قامت الفنانة التونسية سينتيا خليفة، بحذف جميع الدعايا الخاصة بمسلسل «ديما عامر»، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، بشكل فاجأ الجمهور وأثار تساؤلات العديد حول السبب.

دوت الخليج يرصد سبب حذف سينتيا خليفة الدعايا الخاصة بمسلسل ديما عامر

رجح البعض أن سبب حذف سينتيا خليفة الدعايا الخاصة لمسلسلها الرمضاني «ديما عامر»، يعود إلى اعتذارها عن العمل، بعدما قام فريق المسلسل بتصوير أكثر من نصف العمل، وهو الأمر الذى تعجب له الجمهور وبدأ يتسائل حول خروج العمل من المنافسة الرمضانية هذا العام أم ستحل المسألة بشكل ما ويستكمل صناع العمل تصوير مشاهدهم المتبقية.

سينتيا خليفة تستاء من عدم ظهورها في التيلر الدعائي الأول لمسلسل ديما عامر

ورأي البعض الآخر أن السبب في قيام سينتيا خليفة بحذف الاعلانات الدعائية لمسلسل «ديما عامر»، هو عدم ظهور مشاهدها في البرومو الأول للعمل، إذ جاء قرار الحذف من سينتيا خليفة بعد ساعات من طرح التيلر.

يذكر أن سينتيا خليفة لم تعلن سبب حذفها للاعلانات الدعائية الخاصة بمسلسل «ديما عامر» حتى الان، وفضلت الصمت متجاهلة ترجيحات الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والمواقع الإخبارية، وكان آخر شيء طرحته عن العمل البوستر الفردي لها.

أزمات أخرى لمسلسل ديما عامر

وكان قد تعرض مسلسل «ديما عامر» من قبل، لاتهامات بنسخه من عمل أجنبي أسباني بعنوان «إيليت»، ليصرح مخرج العمل مجدي الهواري، قائلا إن الجميع يعلم أن معظم الأعمال التىنشاهدها هى أعمال مقتبسة من الغرب، ولكن العكس أحيانًا هو الصحيح، فالغرب يقتبس منا بعض الأعمال، وهناك نوع من الإقتباس قد يؤذي العمال وأخر يفيده.

مسلسل ديما عامر

مسلسل «ديما عامر» من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي، ومن المقرر عرضه على شاشات التليفزيون وعدد من المنصات الإلكترونية المختلفة.