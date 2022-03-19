محمود فايد: منتدى مستقبل وطن خطوة هامة للتكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية.. وفرصة لتبادل الرؤى بين الأحزاب.. فيديو وصور

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تحدث الكاتب الصحفي محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، عن منتدي مستقبل وطن والذي يتم انعقاده خلال هذه الايام بمدينة الغردقة، منوها انه جاء من أجل التكامل بين السلطات التفيذية والتشريعية، وستعراض كافة العقبات التي تواجه المواطنين والعمل علي حلها وذلك في ضوء الازمات الراهنة الآن.

دوت الخليج

محمود فايد: منتدى مستقبل وطن خطوة هامة للتكامل بين السلطة النتفيذية والتشريعية.. وفرصة لتبادل الرؤى بين الأحزاب

جاء ذلك على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى البرلمانى الثانى لحزب مستقبل وطن، المنعقد بمدينة الغردقة، بحضور عدد من الوزراء واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منوها أن المنتدى جاء في ضوء الحراك السياسي والدور الهام الذي يقوم به حزب مستقبل وطن، في العمل على توحيد الرؤى وتجميع الاحزاب المصرية تحت اطارات معينة يتم التوافق عليها في ظل الظروف التي تمر بها الدولة المصرية.

محمود فايد: الحياة البرلمانية في مصر تشهد تطورا كبيرا خلال هذه الاونة

واستعرض الكاتب الصحفي محمود فايد أنه الحياة البرلمانية في مصر تشهد تطورا كبيرا خلال هذه الاونة، مشيرا الى أن الحياة السياسية تتغير يوم بعد يوم في ضوء الجمهورية الجديدة، لافتا الى أنه اصبح هناك تواجد لكافة الاحزاب المصرية على ارض الواقع ، والمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن عمل تجميع هذه الاحزاب لاستكمال الجهود التشريعية والرقابية.

محمود فايد يكشف اسباب اختيار مدينة الغردقة في اقامة منتدى حزب مستقبل وطن

واستفاض الكاتب الصحفي محمود فايد، في حديثه مبينا سبب اختيار مدينة الغردقة لاقامة هذا المنتدى البرلماني، مشيرا الى انها مدينة سياحية وبحاجة لتسليط الضوء عليها الفترة الاخيرة للارتقاء بوضع السياحة المصرية.

وتطرق فايد خلال حديثه الى اشكالية تحمل الحزب تكلفة هذا المتدى والمشاركين فيه، قائلا:" منعا للفهم الخاطيء.. الحزب يتحمل هذه التكاليف على نفقته الشخصية ".

فايد: يوجد تفاعل بين الاحزاب والكيانات السياسية خلال خذا المتدى البرلمان

ونوه الكاتب الصحفي محمود فايد انه يوجد تفاعل بين الاحزاب والكيانات السياسية خلال هذا المتدى البرلماني، وهو ما كان غائب عننا الفترة الماضية، مستطردا ان الموضوعات المطروحة خلاله كانت حيوية وهامة .

اليات التعاون بين السلطة التشريعية والتفيذية

ولفت الكاتب الصحفي محمود فايد، أن الموضوع الاول الذي تم الحديث عنه خلال فعاليات المنتدى البرلماني كان لبيان اليات التعاون بين السلطة التشريعية والتفيذية ، حيث ان الفصل التشريعي الاول كان به سوء تعاون بين السلطتيتن وهذا عكسس ما نراه الان، حيث الحضور والمناقشات الموسعه بين الحكومة والبرلمان، من أحل الوصول في النهاية إلى ترجمة مطالب المواطنين على ارض الواقع وتلبيتها.