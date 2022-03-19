لين.. أمير صلاح الدين يستقبل مولودة جديدة

أعلن الفنان أمير صلاح الدين عن استقباله لمولودة جديدة، واسماها "لين"، وشاركه جمهوره بالتهاني والمباركات بهذه المناسبة السعيدة، ودعوا لها أن يحفظها الله لوالديها ويجعلها خير نسلوخلف لهما.

تحيا مصر يرصد استقبال أمير صلاح الدين مولودته الجديدة والتي اسماها لين

أمير صلاح الدين يستقبل مولودته الجديدة لين

أعلن الفنان أمير صلاح الدين سعادته برزقه طفلة اسمها لين، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب بوست يشارك به جمهوره وقال: " الحمد لله .. ربنا رزقنا ب بنت إسمها لين .. اللهم أنبتها نباتاً حسناً"، وهذا خلال الساعتين الماضيتين.

تعليقات النجوم على اعلن أمير صلاح الدين استقباله لمولودته الجديدة

شارك الفنان أمير صلاح الدين عدد من النجوم في فرحته بمولودته الصغيرة، وكان من بينهم الفنان عمرو عبد العزيز الذي قال: "ممبروك يا حبيبي وتتربى في عزك"، وجاءبعده تامر مجدي الذي كتب له: "ما شاء الله ..الف بركة يا ميرو"، كما علقت الفنانة مي كساب وقالت: "ما شاء الله تتربي في عزكم"، وقالت له الفنان علا رشدي: "تتربي في عزك".

الجمهور يُهنأ أمير صلاح الدين بسلامة مولودته الصغيرة

شارك عدد كبير من الجمهور المتابع للفنان أمير صلاح الدين عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، فقال له أحده: "ما شاء الله تبارك الله ربنا يباركلك فيها ويحفظها ويحميها يارب"، وقال له آخر: "تتربي في عزك انت ومامتها يارب.. اللهم بارك"، كما دعت له إحدى متابعته هو وابنته وزوجته وقالت: " جعل لها من اسمها نصيب، وتلين وتسهل حياة البشر اللي حواليها.. ربنا ينبتها نبات حسن، ويجعلها قرة عين لك ولأمها، وأخت صالحة وحنونة.. ربنا يطمنا على ماماتها يا رب.. إنتوا تستحقوا كل خير يا حبايب".

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أعمال الفنان أمير صلاح الدين

دخل الفنان الإسمر أمير صلاح الدين المجال الفني وقلوب الجماهير من خلال الغناء مع فريق بلاك تيما، وتقديم عدد لا بأس به من الفيديوكليبات الغربية التي تلفت النظر بأختلافها وجمال أفكارها، وبعدها دخل مجال التمثيل في السينما والدراما، ومن أبرز أدواره سواق التاكسي في فيلم ألف مبروك مع النجم أحمد حلمي، ودوره كجندي في القوات المسلحة في فيلم الممر، بطولة أحمد عز وغيره من النجوم.