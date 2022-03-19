نشرة أخبار الفن: محامي أشرف أبو اليسر يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل جديدة في قضية محمد رمضان.. حلا شيحة تظهر بدون حجاب.. وهذا أول رد من عفرتو على انتقادات صورته مع صديقته في العمرة

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شهدت الساحة الفنية اليوم السب الموافق 19 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

محامي الطيار أشرف أبو اليسر يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل جديدة في قضية محمد رمضان

لازالت أزمة الفنان محمد رمضان وتعويضه لأسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر تثير جدلا بين الجمهور، خاصةً عقب قرار المحكمة النهائي بإلزام الفنان لدفع التعويض.

وكشف مجدي حلمي محامي الطيار الراحل أشرف أبواليسر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، رد فعل الفنان محمد رمضان تجاه أسرة الطيار الراحل، موضحًا أنه لم يتواصل معهم منذ بداية الأزمة أو حاليًا.

وأضاف مجدي حلمي في تصريحه الخاص: “إذا امتنع محمد رمضان عن دفع التعويض الذي يبلغ قيمته 6 ملايين جنيه سيتعرض للتنفيذ الجبري وقد يواجه بعض الغرامات ومن الممكن أن يصل الأمر للحجر على ثروته”.

أول رد من عفروتو بعد انتقادات صوره مع صديقته في العمرة

تعرض مطرب الراب عفروتو لانتقادات كثيرة وهجوم عنيف عقب مشاركة جمهوره ومتابعيه بنشره صور له برفقة صديقته أثناء أداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وتعد الصور التي نشرها عفروتو أثناء تأديته مناسك العمرة، استفزت عدد كبير من جمهوره بعد نشر صور تجمعه بصديقته أمام الكعبة، وجاء ذلك من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تقول: “هي مين دي وازاي تتصور معاك وانت مش محرم ليها في مكان دي دا.. هو مش المفروض البنت بيكون معاها محرم؟”.

وتعرض أيضًا لانتقادات بسبب شعره، حيث تقول بعض التعليقات: “عمرة بشعرك ده ازاي.. هو مش المفروض إن الشعر بيتحلق زيرو؟.. طب متحلق شعرك يا فنان.. انت بتعمل عمرة من غير ما تحلق شعرك؟”.

ورد عفروتو وكتب عبر صفحته: "قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌ، ولعل بعضَ مَن ليس بمَحْرَمٍ أوثقُ مِن المَحْرَم”، وأضاف: “مش محتاج ده كله بس ده لتوعية الناس اللي مكسلين يعملوا سيرش”.

بعد ظهورها في دبي.. حقيقة خلع حلا شيحة الحجاب

أثارت الفنانة حلا شيحة ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية بسبب ظهورها في دبي بدون حجاب، وجاء ذلك ضمن عرض الفيلم القصير “أثل” الذي شاركت به الفنانة

شاركت المخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان بفيلم “أثل” للفنانة حلا شيحة ضمن فعاليات معرض أكسبو 2020 بدبي، وذلك داخل جناح المرأة، وبعد عرض الفيلم دارت الإعلامية ذكرى والي مناقشة خاصة بالعمل.

وتطرق النقاش الذي جاء بعد عرض الفيلم عن التحديات التي تواجه السينمائيات النساء بالعالم العربي في الوقت الحالي، بجانب جهود ومبادرات دعم صانعات الأفلام،، وكان الفيلم قد حصد عدة جوائز.

وتسبب ظهور حلا شيحة خلال الفيلم دون حجاب في إثارة الجدل ولكن تبين أنها شاركت في فيلم أثل بعد عودتها من الاعتزال العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة التي تم اختيارها لتقديم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد.