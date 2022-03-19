/686739/صن-داونز-يضرب-الهلال-برباعية-بالجوهرة-الزرقاء-ويسهل-مهمة-الأهلي-نحو-التأهل

حقق صن داونز الفوز على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 4/2، على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ صن داونز بهجوم على الهلال وسجل مبكراً عن طريق شالولايل في الدقيقة الثانية، ثم سيطر بعدها الفريق السوداني وهاجم بكل خطوته، ليستغل صن داونز الهجمات المرتدة ويحرز الهدف الثاني عن طريق موكوين في الدقيقة 30.

الهلال ضد صن داونز

وفي شوط المباراة الثاني أستمر الهلال في ضغطه الكبير على صن داونز وسجل الهدف الأول عن طيق ياسر موزاميل في الدقيقة 56، ولكن يرد صن دانز سريعاً بالهدف الثالث لـ مورينا، الذي عزز بالهدف الرابع أيضاً في الدقيقة 89.

وقبل نهاية اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أحتسبت ركة جزاء للهلال وتضيع ولكن يستكملها عثمان مختار ويحرز الهدف الثاني، لتتنهي المباراة بفوز صن داونز بنتيجة 4/2.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد صن داونز للنقطة رقم 13 في المركز الأول، بينما ظل الهلال برصيد 4 نقاط بالمركز الثالث.

لتبقى مهمة الأهلي سهلة نسبياً نحو التأهل، حيث يكفيهم التعادل مع الهلال اللقاء القادم للصعود بشكل رسمي من المجموعة.

تشكيل الهلال لمواجهة صن داونز

في حراسة المرمى : محمدأبوجا

في الدفاع : موفق صديق ، اوتارا ، أحمد وضاح ، فارس عبد الله

في الوسط : والي الدين خضر ، حسن متوكل ، عبدول أجاجون

في الهجوم : عيد مقدم ، محمد عبدالرحمن ، إبراهيما

تشكيل صن داونز لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: رياد بيترسي

الدفاع: دي رويك، أونيانجو، لاكاي.

الوسط: جالي، موكوينا ، دومينجو، مورينا ، ثيمبا زواني

الهجوم: كابينجا ، شالوليلي.

صن داونز يصدر بيان بعد تعرض الأهلي لعقبات قبل مباراة الإياب

تلقى ماميلودي صن داونز معلومات بخصوص الملابسات والحادث المزعوم الذي أدى إلى تأخير وصول الأهلي لملعب مباراة ماميلودي صنداونز على ملعب FNB بجنوب إفريقيا".

وقال: "بدأ صن داونز تحقيقًا واتصل أيضًا بشرطة جنوب إفريقيا للوقوف على الحقائق والظروف التي أدت إلى البيان الذي أصدره الأهلي بشأن تأخير وصول حافلة الأهلي إلى ملعب FNB من قبل بعض المشجعين".

وأضاف: "سيتخذ ماميلودي صن داونز إجراءات تأديبية صارمة بما في ذلك منع المشجعين غير المسؤولين من حضور المباريات المستقبلية إذا كانت شكاوى الأهلي مبررة بشكل واقعي".