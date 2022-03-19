/686736/التعادل-السلبي-يحسم-مباراة-الزمالك-أمام-بترو-أتلتيكو-الأنجولى-فى-دوري-أبطال-إفريقيا

أنتهت أحداث مباراة الزمالك ضدوبترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف ، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المباراة انحصار للكرة في منتصف الملعب دون تكشيل خطورة على مرمي الفريقين خلال أحداث المباراة، وخرج نادي الزمالك بشكل رسمي من بطولة دوري أبطال إفريقيا فى اللقاء الأخير أمام الوداد.

بدأ بترو أتلتيكو الأنجولي المباراة بالسيطرة على وسط الملعب والضغط على دفاعات الزمالك في محولة لتسجيل هدف مبكر، استغلال لعاملي الأرض والجمهور.

جاء أول ظهور هجومي للاعبي الزمالك برأسية من إمام عاشور الذي استقبل عرضية من ركلة حرة غير مباشرة من أحمد سيد زيزو نفذها جناح الزمالك بشكل جيد، إلا أن رأسية عاشور مرت بجوار القائم الأيمن لحارس بترو أتلتيكو.

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع:محمد عبد الغي – محمود الونش- حمزة المثلوثي – أحمد فتوح

في خط الوسط:امام عاشور- أشرف روقا – أحمد زيزو- يوسف أورباما

في خط الهجوم:أشرف بن شرقي- سيف الجزيري

قائمة الزمالك أمام بترو اتليتكو:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎

الزمالك يودع بطولة دوري الأبطال مبكراً

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد بهدف نظيف، في المقابل فاز بترو أتليتكو على ساجرادا ليضمن تأهله بجانب الوداد قبل نهاية الجولات بجولتين.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.