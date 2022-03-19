محافظ قنا: فحص2937 طالبا ضمن مبادرة لمصر

جدة - نرمين السيد - قال محافظ قنا أشرف الداودى، إن مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة البنك التجارى الدولى و(سى اس ار ايجبت) وقعت هذا الأسبوع الكشف الطبى على 2937 طالبا وطالبة فى 5 مدارس ابتدائية وإعدادية فى قرى مركز الوقف، فى إطار مبادرة " لمصر .. أطفال مصر .. مستقبل مصر "، موضحا أنه تم إطلاق المبادرة وتوقيع بروتوكول التعاون الخاص بها ضمن فعاليات ملتقى المسؤولية المجتمعية والتنمية المُستدامة الثانى عشر فى الأقصر.





وأضاف الداودى - فى تصريح اليوم السبت - أنه يتابع بصفة مستمرة المبادرات التنموية الفاعلة لمنظمات المجتمع المدنى فى أنحاء المحافظة، وأنه تلقى تقريرا مفصلا حول نشاط مبادرة لمصر هذا الأسبوع والتى يتم تنفيذها برعاية ودعم من وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، وبالتعاون مع أساتذة كلية الطب بجامعة جنوب الوادى ومديرية الصحة بقنا. من جانبه، أكد المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير هانى عبدالفتاح، أن مبادرة "لمصر" تستهدف تقديم الدعم الصحى فى مواجهة أكثر الأمراض انتشاراً على نطاق جغرافى واسع وهى جميع المدارس الابتدائية والإعدادية بمركز الوقف بقنا من خلال مكافحة أمراض العيون والقضاء على مسببات العمى والكشف عن الأنيميا والسكرى والأمراض الجلدية والصدر والقلب. وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لطلاب مدارس المرحلتين الإبتدائية والإعدادية فى نطاق جغرافى ممتد تماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة حيث يتم العمل على تنظيم قوافل طبية تجوب 42 مدرسة فى قرى المركز المختلفة وتقدم خدماتها لــ22 ألف طالب فى المدارس المستهدفة.

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