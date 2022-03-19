مياه قنا: حصول محطة معالجة الصرف الصحى بقوص على شهادة TSM

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا المهندس رجب عرفة أن محطة مياه الكرياتية بمركز قوص حصلت على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) وهى ثالث محطة بمحافظة قنا، كما هى الثالثة على مستوى الجمهورية تحصل على هذه الشهادة.





وأوضح عرفة - فى تصريح له اليوم السبت - أن المحطة تعمل بطاقة إنتاجيه 4200 ألف متر مكعب/ يوم، لتغذية ما يقرب من 25 ألف مواطن من أهالى مجلس قروى الحراجية بقوص. وأشار إلى أن تلك الشهادة تمنح طبقا للإجادة فى 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، والمعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، والهيكل الوظيفى بالمحطة ومدى تقييم أداء العاملين وقطاع المعامل.

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