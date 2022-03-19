سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى يبحث ملفات التعاون فى مجال الغاز المسال

جدة - نرمين السيد - واجتمع عبد العاطى مع المستشار الدبلوماسى لرئيس المجلس الأوروبى "سيمون مردو" وناقشا الزخم الذى تشهده العلاقات بين الجانبين والتنسيق الدائم حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ومتابعة نتائج زيارة الرئيس الأخيرة لبروكسل للمشاركة فى أعمال القمة الإفريقية - الأوروبية السادسة التى استضافتها بروكسل يومى 17 و18 فبراير 2022.

وارتباطاً بذلك، أشار بدر عبد العاطى إلى أن التعاون فى مجال الطاقة يحظى بمكانة متقدمة فى أولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، منوهاً بالإمكانيات والفرص التى يمكن أن تقدمها مصر للجانب الأوروبى فى مجالات الطاقة سواء الغاز المسال أو الطاقة النظيفة أو الكهرباء.

ومن جانبه، أعرب "مردو" عن تقدير الاتحاد الأوروبى لمشاركة الرئيس فى القمة الإفريقية - الأوروبية ومساهماته خلال فعاليات القمة المختلفة، والتى ساهمت بشكل كبير وملحوظ فى خلق فهم أفضل لدى عدد كبير من دول أعضاء الاتحاد الأوروبى للأوضاع فى مصر وفى القارة الأفريقية.

كما التقى السفير بدر عبد العاطى بمدير مكتب المفوض الأوروبى للجوار والتوسع "لازلو كريستوفر"، حيث تباحثا حول مشروعات التعاون المالى والاقتصادى الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى، وسبل تعظيم الاستفادة من علاقة الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بين الطرفين، فضلاً عن تأثر الاقتصاد المصرى والعالمى جراء تطورات الأزمة فى أوروبا وتبعاتها على الأمن الغذائى وأسعار الوقود.

كما تم تناول تفاصيل برامج التعاون المالى مع الاتحاد الأوروبى للعامين 2021 و2022، وتطرقت المقابلة لفرص التعاون المصرى الأوروبى فى مجال تصنيع اللقاحات، خاصة لقاح فيروس كورونا، والاستفادة من الإمكانيات المصرية الكبيرة فى مجال تصنيع الأمصال واللقاحات وتصديرها إلى إفريقيا، وكذلك الاهتمام الذى يوليه الاتحاد الأوروبى لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وتطلع الاتحاد الأوروبى لمساعدة مصر لإنجاح هذا الحدث العالمى الهام.

وفى إطار الاهتمام بتوثيق التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى مجالى البحث العلمى والابتكار، قابل عبد العاطى مدير عام الإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية "جون إيريك باكيه"، حيث تناولا تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال البحث العلمى والابتكار عبر البرامج التعليمية والطلابية التى يوفرها الاتحاد الأوروبى مثل برنامج ERASUMUS ، و ERASMUS+، وإقامة مراكز للتميز فى مصر ودعم مبادرات تمكين الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما فى ضوء تركيز الحكومة المصرية على قطاعات هامة مثل التحول الرقمى والنقل الذكى والذكاء الاصطناعى والاستثمار فى بناء الإنسان المصرى وتمكين الشباب.