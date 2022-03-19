إقبال كبير على معارض أهلا رمضان فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فى تصريح اليوم السبت، أن الهدف من افتتاح معارض أهلاً رمضان بالمحافظة بيع السلع الغذائية وياميش رمضان واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعاتها بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية لموجهة ارتفاع الأسعار ومحاربة الغلاء، وبما يتناسب مع محدودى الدخل لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتصديًا لجشع التجار وارتفاع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار المحافظ أنه تم إقامة معارض أهلاً رمضان بمدن الزقازيق والقنايات وبلبيس والحسينية وفاقوس والقرين وديرب نجم وأبوحماد وصان الحجر ويتم خلالها بيع السلع الغذائية والغير غذائية والمفروشات وملابس العيد بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها فى الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 20 % إلى 30 %.
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