صحة السويس تدفع بفرق مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى

جدة - نرمين السيد - دفعت مديرية الصحة والسكان فى محافظة السويس اليوم السبت، بفرق مبادرتى الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى وصحة المرأة المصرية، لجمعية شباب السويس فى كبريت بحى الجناين فى إطار التعاون البناء بين صحة السويس والمجتمع المدنى والمبادرات الرئاسية داخل المنشآت الطبية وخارجها من أجل الاطمئنان على صحة المواطنين والمواطنات.





وقال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالسويس، فى تصريحات له، إن الفعاليات تضمنت إتاحة التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين، حيث تم الدفع بفريق للتسجيل، لافتا إلى أن مبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى تقدم خدمات الكشف عن الأمراض المزمنة (سكر، ضغط الدم، قلب)، كما تقدم خدمة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وقياس مؤشر كتلة الجسم، بالإضافة إلى تقديم التوعية الصحية أيضًا للمترددين على المبادرة. وأوضح أنه فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى العلاج بشكل دورى بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، وأن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى الفئات المستهدفة من الفتيات والنساء فيما فوق سن الـ18 عاما يتم عمل التوعية لهن عن كيفية الفحص الذاتى لاكتشاف المرض مبكرًا، وفى حالة اكتشاف حالات الاشتباه بالإصابة بالمرض يتم إجراء القياسات وعمل الفحص الإكلينيكى والتقييم والعلاج، داعيا أهالى السويس بالنزول لأقرب وحدة أو مركز طبى للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل حتى يتسنى الحصول على الخدمات الطبية حال بدء إطلاق المنظومة.

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