بمناسبة يوم الشهيد .. تنظم معرض لإبداعات المحاربين القدماء (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفنى لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء، وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية، والذى يستمر حتى 26 مارس الجارى بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، استمرارًا لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.





ضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج، والمنتجات الجلدية، والخشبية والمنسوجات، بالإضافة إلى منتجات الجمعية من الأثاثات المنزلية والأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين.

يأتى المعرض ضمن الأنشطة التى تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء، ومصابى العمليات الحربية وتقديم الدعم اللازم لأفراد الجمعية من خلال توفير الأدوات والخامات اللازمة لهم والمشاركة فى تسويق منتجاتهم، لتشجيعهم على تنفيذ العديد من الأعمال الفنية المميزة، واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة.

حضر الاحتفال عدد من قادة القوات المسلحة، وأعضاء الجمعية من قدامى المحاربين ومصابى العمليات الحربية، وأسر الشهداء.