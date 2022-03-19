وزير النقل يتابع التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من القطار الكهربائى الخفيف

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، حيث تابع الوزير التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى للمشروع، والتى تمتد من محطة عدلى منصور حتى محطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية.





بدأت الجولة من محطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة، حيث تفقد الوزير أرصفة المحطة والساحة الخارجية والداخلية لها وموقف أتوبيسات السوبر جيت بالمحطة وآليات وممرات وأماكن الربط بين القطار الكهربائى الخفيف LRT ووسائل النقل الجماعى الأخرى حيث ستكون محطة مركزية تبادلية بين عدد كبير من وسائل النقل حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث «تم افتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس» ‏ومحطة للسوبرجيت، وأصبحت المحطة جاهزة لاستقبال الأتوبيسات بالإضافة إلى الأتوبيس الترددى «عدلى منصور - المطار ومحطة لأتوبيسات BRT التى سيتم تسييرها على الطريق الدائرى.

ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإعادة تخطيط المناطق المحيطة بالمحطة لتظهر بالشكل الجمالى والحضارى المتميز وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بين هذه المناطق ومحطة عدلى منصور، وكذلك ضرورة المتابعة المستمرة لأنظمة الإنذار والحريق وأعمال الحماية المدنية بالمحطة وتوزيع ماكينات إصدار التذاكر الإلكترونية (TVM) فى المحطة، وكافة المحطات الأخرى بشكل يساهم فى تسيير وسهولة حصول الركاب على التذاكر.

كما اطلع الوزير على معدلات تطوير خط (القاهرة /السويس) والذى يبدأ من محطة عدلى منصور حتى السويس بطول 117 كم، حيث يجرى ازدواج المسافة من عدلى منصور حتى الروبيكى بطول 35 كم، ويتم رفع كفاءة الخط فى المسافة من الروبيكى حتى السويس بطول 82 كم.

ووجه الوزير، قيادات السكك الحديدية بتسيير قطارات "تحيا مصر" وقطارات روسى بالتزامن مع افتتاح مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، وذلك للمساهمة فى تقديم مستويات متميزة من الخدمات لجمهور الركاب القادمين من مدن شرق القاهرة (المستقبل والشروق وبدر والعاصمة والعاشر) ومنها إلى محافظة السويس والعكس بشكل مباشر ودون المرور إلى محافظة الإسماعيلية لتشكل وسيلة نقل آمنة ونظيفة وحديثة لخدمة المواطنين.

ثم استقل وزير النقل أحد قطارات LRT الذى يجرى تشغيله تجريبيا، وذلك من محطة عدلى منصور حتى محطة الروبيكى، واطمأن على جاهزية مسار ومحطات المشروع وعلى انتظام التشغيل التجريبى للقطارات وعلى جاهزية ورشة القطار الكهربائى الخفيف‎ LRT ‎ ببدر، والتى تشمل 26 مبنى وتبلغ مساحتها 80 فدانا، بالإضافة إلى متابعة الاختبارات التى تتم على القطارات التى تم توريدها، حيث وصل 18 قطارا (كل قطار 6 عربات) من إجمالى 22 قطارا لازمة للتشغيل، وجرار ديزل خاص بالورشة كما تم شحن الـ 4 قطارات المتبقية ومن المخطط وصولهم أوائل الشهر القادم.

كما تابع الوزير - خلال جولته - جاهزية الأعمال الكهروميكانيكية‬،‫ والتحكم ونظم الإشارات‬،‫ والقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات وجاهزية مناطق انتظار السيارات بجانب كافة محطات المشروع، وكبارى المشاة التى يتم تنفيذها تيسيرا على ‏المواطنين، بالإضافة إلى مخطط استغلال المحطات تجارياً، لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع.

وبعدها استعرض وزير النقل، الموقف التنفيذى لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية، التى تمتد من بعد محطة الفنون والثقافة حتى المحطة المركزية التبادلية مع القطار السريع بطريق السخنة، بطول 18.5 كم، وتشمل 4 محطات.

يذكر أن مشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة فى محطة عدلى منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة فى محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائى السريع "العين السخنة العلمين" فى محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع.