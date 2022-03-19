بعد ظهورها في دبي.. حقيقة خلع حلا شيحة الحجاب

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أثارت الفنانة حلا شيحة ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية بسبب ظهورها في دبي بدون حجاب، وجاء ذلك ضمن عرض الفيلم القصير “أثل” الذي شاركت به الفنانة.

دوت الخليج يكشف حقيقة خلع حلا شيحة الحجاب

حقيقة خلع حلا شيحة الحجاب

شاركت المخرجة اليازية بنت نهيان آل نهيان بفيلم “أثل” للفنانة حلا شيحة ضمن فعاليات معرض أكسبو 2020 بدبي، وذلك داخل جناح المرأة، وبعد عرض الفيلم دارت الإعلامية ذكرى والي مناقشة خاصة بالعمل.

وتطرق النقاش الذي جاء بعد عرض الفيلم عن التحديات التي تواجه السينمائيات النساء بالعالم العربي في الوقت الحالي، بجانب جهود ومبادرات دعم صانعات الأفلام،، وكان الفيلم قد حصد عدة جوائز.

فيلم أثل

ومن الجوائز التي حصل عليها الفيلم، جائزة أفضل فيلم في مسابقة الصقر الإماراتي القصير في مهرجان العين السينمائي، جائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في الولايات المتحدة، جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا. وجائزة من مهرجان كالت السينمائي الدولي في كلكتا بالهند.

وتسبب ظهور حلا شيحة خلال الفيلم دون حجاب في إثارة الجدل ولكن تبين أنها شاركت في فيلم أثل بعد عودتها من الاعتزال العام الماضي، وتدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة التي تم اختيارها لتقديم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد.

معرض إكسبو دبي 2020

شارك حلا شيحة في فيلم «أثل»، الفنان منصور الفيلي، والعمل من إخراج اليازية نهيان آل نهيان، وإنتاج شركة أناسي للإعلام، وشركة توستر، والتصوير لـ أليكس مرتلا.

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ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة حلا شيحة حرصت على توجيه رسالة فخر وإعزاز بالمرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت حلا شيحة عبر صفحتها قائلة: “بمناسبة يوم المرأة العالمي حسيت اني حابة اشارك جمهوري الغالي بمعني حسيته… اد ايه دور المرأة في اسرتها ومجتمعها مهم و مؤثر خصوصا مع اولادها قبل اي حاجة تانية".