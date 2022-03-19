/686733/طارق-حامد-يعود-للمشاركة-مع-الزمالك-بعد-غياب-88-يوم

عاد طارق حامد للمشاكة مرة أخرى مع الزمالك بعد غياب 88 يوم بسبب الإصابة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشارك طارق حامد أمام بترو أتليتكو بعدما دخل بديلاً لمحمد أشرف روقا في الدقيقة 62، ليسجل أول حضور له منذ 88 يوم.

وكان يعاني طارق حامد من إصابة قوية في الركية غاب على أثارها عن الزمالك في المباريات السابقة.

ويعد طارق حامد من أفضل اللاعبين داخل نادي الزمالك، حيث أعتمد عليه جميع المدربين السابقين للقلعة البيضاء، وقطعة لا غنى عنها في وسط الفريق الأبيض

وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل رسمي بعدما خحسر اللقاتء الماضي أمام الوداد، في المقابل حقق بترو أتليتنكو الفوز على ساجرادا ليتأهل بجانب الوداد قبل النهاية بجولتين.

قائمة الزمالك أمام بترو اتليتكو:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، محمد عواد، السيد عطية.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة؛ محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، حازم إمام، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، عمر السعيد وسيف الجزيري.‎

الزمالك يودع بطولة دوري الأبطال مبكراً

وودع الزمالك البطولة بشكل رسمي بعد خسارته اللقاء الأخير أمام الوداد بهدف نظيف، في المقابل فاز بترو أتليتكو على ساجرادا ليضمن تأهله بجانب الوداد قبل نهاية الجولات بجولتين.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام أندية أنجولا

التقى نادي الزمالك أمام أندية أنجولا فى 10 مواجهات ، نجح الفارس الأبيض فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما حضرر التعادل فى 4 مباريات.

فيما التفي الفريقن من قبل 3، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 – 0، والاخيرة حضر التعادل بنتيجة 2-2.

تشكيل الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل

في خط الدفاع:محمد عبد الغي – محمود الونش- حمزة المثلوثي – أحمد فتوح

في خط الوسط:‘مام عاشور- أشرف روقا – أحمد زيزو- يوسف أورباما

في خط الهجوم:أشرف بن شرقي- سيف الجزيري