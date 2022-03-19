في عيد ميلادها.. ليلى غفران لـ دوت الخليج:«انتظروني في أغاني مفاجئة»

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تحتفل الفنانة ليلى غفران اليوم السبت الموافق 19 مارس، بعيد ميلادها حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1961، وتستعد الفنانة للعودة لنشاطها الفني بقوة خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل أغاني ليلى غفران الجديدة

أعمال ليلى غفران الجديدة

قالت الفنانة ليلى غفران في تصريح خاص لـ دوت الخليج إنها تحضر خلال الفترة الحالية لأكثر من أغنية، وتتعاون خلالها مع الملحن أحمد محيي، وتستعد لطرح أغاني في عيد الفطر المقبل.

وأضافت ليلى غفران: “الملحن أحمد محيي له نجاحات كثيرة وانتظروني الفترة الجاية في أغاني كتير هتكون مفاجأة”، وتمنت الفنانة ليلى غفران أن تنال الأغاني الجديدة إعجاب الجمهور ومحبيها .

وفيما يخص رأيها بأزمات أغاني المهرجانات تابعت كلامها قائلة: “أي قرار من نقابة المهن الموسيقية فهو صحيح ويجب انتقاء الكلمات والألفاظ وأغاني المهرجانات تفتقر لهذا الشيء والذوق العالي مؤخرًا”.

وكان آخر ظهور للفنانة ليلى غفران أثناء حفل الأفضل 2021 الذي شهد حضور عدد كبير من النجوم مثل درة وسعد الصغير ومصطفى شعبان ومحمد رجب وريم البارودي، ولمى كتكت وآخرين.

أسرار ليلى غفران

يشار أن حياة الفنانة ليلى غفران مليئة بالحكايات المثيرة وخاصةً حياتها الزوجية حيث تزوجت الفنانة خمس مرات وكان أول زوج في حياتها هو المنتج إبراهيم العقاد، الذي أنتج لها أعمال، وهو والد ابنتها الراحلة هبة التي قتلت في ظروف غامضة.

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وكان زوجها الثاني هو المخرج المصري أنس دعية، الذي كان في عمر ابنتها وكان يصغرها بحوالي ثلاثة عقود، وبعده تزوجت من المطرب العراقي فؤاد مسعود، الذي يكبرها وأنجبت منه ابنتان هما نغم وهبة لكنهما انفصلا، وبعده تزوجت من رجل الأعمال المصري إسماعيل خورشيد.

وبعد طلاقها من إسماعيل خورشيد، تزوجت برجل الأعمال أدهم محمد، وجاء ارتباطها برجل الأعمال مراد أبو العينين مفاجأة للجمهور فكان الزواج الأخير الذي انتهى أيضًا بالانفصال وترددت معلومات أن السبب في الانفصال هو رغبة ليلى مراد في العودة إلى الفن ورفض زوجها ذلك.