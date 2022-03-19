/686724/أول-رد-من-عفروتو-بعد-انتقادات-صوره-مع-صديقته-في-العمرة

دوت الخليج يرصد أسباب تعرض عفروتو لانتقادات ورده عليها

رد عفروتو

وتعد الصور التي نشرها عفروتو أثناء تأديته مناسك العمرة، استفزت عدد كبير من جمهوره بعد نشر صور تجمعه بصديقته أمام الكعبة، وجاء ذلك من خلال خاصية التعليقات التي جاءت تقول: “هي مين دي وازاي تتصور معاك وانت مش محرم ليها في مكان دي دا.. هو مش المفروض البنت بيكون معاها محرم؟”.

وتعرض أيضًا لانتقادات بسبب شعره، حيث تقول بعض التعليقات: “عمرة بشعرك ده ازاي.. هو مش المفروض إن الشعر بيتحلق زيرو؟.. طب متحلق شعرك يا فنان.. انت بتعمل عمرة من غير ما تحلق شعرك؟”.

ورد عفروتو وكتب عبر صفحته: "قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌ، ولعل بعضَ مَن ليس بمَحْرَمٍ أوثقُ مِن المَحْرَم”، وأضاف: “مش محتاج ده كله بس ده لتوعية الناس اللي مكسلين يعملوا سيرش”.

عفروتو في السعودية

ومن ناحية أخرى، كان مطرب الراب عفروتو أثار ضجة كبيرة بسبب حادثة سير نتج عنها تحطم سيارته الخاصة، وبعدها تشاجر مع أحد سائقي سيارات الميكروباص في أحد شوارع الإسكندرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من داخل سيارة ميكروباص، كشف عن سبب المشاجرة والتي تأتي بسبب حادث مروري، حيث اصطدم سائق الميكروباص بسيارة مطرب الراب عفروتو.

جدير بالذكر أن عفروتو ومروان بابلو أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في موسم الرياض بمشاركة ويجز مساء يوم الاثنين الماضي وذلك على مسرح أبو بكر سالم، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور بالحفل الذي استمر حوالي أربعة ساعات.

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حفل عفروتو

وكانت قد بدأت الحفلة بفقرات حماسية من تقديم فريق الدي جي السعودي JAZZY SPA SOUNDS، ثم صعد مطرب الراب عفروتو على المسرح وقدم مجموعة من أشهر أغانيه لمدة ساعة، وبعدها استقبل الجمهور مطرب الراب مروان بابلو، وقدم مجموعة من أشهر أغانيه.

ثم صعد ويجز على المسرح بعدهما وأثار ضجة وجدلا كبيرًا بإطلالته وملابسه الغريبة كما تغنى بأشهر أغانيه القديمة والحديثة مثل البخت، دورك جي، باظت خالص، مش فير.. أسياد الصوت، علي بابا.