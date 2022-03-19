/686721/إصابة-4-أشخاص-في-مشاجرة-بمدينة-دسوق-في-كفرالشيخ

أصيب 4 أشخاص من قرية نصر الدين_دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، في مشاجرة وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام، لتلقي الاسعافات الازمة.

دوت الخليج تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة مديرية الصحة إشارة بوصول 4 أشخاص مصابين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم تقديم الاسعافات الازمه لهم بالمستشفى، وتم حجزهم تحت الملاحظة بمستشفى دسوق العام . اسماء المصابين وتبين إصابة كلا من ندى عصام محمد داوود، 55عام محمد عبدالحميد داوود، 80عام،سماحي محمد داوود، 50 عام، احمد صلاح داوود، 44عام، كدمات وسحجات بالجسم متفرقة بالجسم ،وجميعهم من قرية نصر الدين _ بمدينة دسوق.

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