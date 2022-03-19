/686731/وزير-التعليم-العالي-يرأس-اجتماع-المجلس-الأعلى-للجامعات-بجامعة-الوادي-الجديد

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم السبت، بجامعة الوادي الجديد، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس.

دوت الخليج

وقدم المجلس، الشكر لأسرة جامعة الوادي الجديد، برئاسة د. عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، كما قدم المجلس التهنئة للدكتور السيد الشرقاوي لتجديد الثقة في سيادته رئيسًا لجامعة السويس.

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الوادي الجديد

وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين جامعات (القاهرة وطنطا والعريش) ومحافظة الوادي الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة؛ لاستصلاحها واستزراعها وإجراء الأبحاث الزراعية عليها، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وذلك باستخدام أحدث نُظم الري الحديث والطاقة الشمسية، على أن يُخصص منها 200 فدان لخدمة البحث العلمي (استنباط محاصيل جديدة، زيادة الإنتاجية، تقليل الاحتياج إلى المياه)، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لاستصلاح الاراضي الصحراوية وتشجيع خريجي كليات الزراعة للمُشاركة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة، وقام بالتوقيع على بروتوكولات التعاون، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ود. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ود. محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، ود. حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

بروتوكولات تعاون لثلاث جامعات مع محافظة الوادي الجديد

وجه الوزير بمتابعة تنفيذ كافة الخطط البحثية التي قدمها نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا والبحوث، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية بكافة المحافظات، والتي تُركز على القضية السكانية ومحو الأمية، ودعم المنظومة الصحية، والحد من تلوث البيئة والهواء والمياه والتربة، وتحلية مياه البحر، والحد من ملوحة التربة، واستخدام الطاقة المُتجددة، واستخدام أساليب الري الحديثة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

كما وجه بسرعة تنفيذ الخطط التنفيذية للوزارة والجامعات حول نشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأثار السلبية للفكر المُتطرف، على أن تُقدم الجامعات تقارير شهرية لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، تتضمن ما تم إنجازه من أعمال في هذا الشأن، تجاوبا مع الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمِحة والموروثات الثقافية والمُجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

ومن جانبه، صرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس استعرض تقريرًا حول جهود توثيق التعاون والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان، من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية واللجنة العليا للتخصصات الطبية (الزمالة المصرية)؛ لتدريب الأطباء المُسجلين في برامج الزمالة المصرية المُختلفة بالمستشفيات الجامعية، وكذلك التنسيق بين عمداء كليات الطب والمديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية ومديري مديريات الصحة بالمحافظات المُختلفة، لتوفير احتياجات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من التخصصات الطبية الدقيقة، ودعمها بالكوادر الطبية وخاصة في مجالات جراحات المخ والأعصاب وجراحة أمراض القلب والصدر وجراحات الأورام وجراحات الأطفال المختلفة، فضلًا عن التنسيق بين وحدات الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية ومنظومة رعايات مصر؛ لزيادة أعداد أسِرة الرعاية المُركزة الموجودة بالمنظومة، والاستفادة المُثلى من جميع أسِرة الرعاية المُركزة والحضانات المُتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض تقريرًا حول التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ووجه الوزير الجامعات بالتعاون الوثيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لسرعة استيفاء سياسات الملكية الفكرية للجامعات المصرية وتفعيل دور مكاتب نقل التكنولوجيا.

كما استعرض المجلس تقريرًا قدمه د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول موقف مبادرة الوزارة التي تنفذها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لدعم كليات العلوم بالجامعات الحكومية والمعروفة بـ "Science up"، وأوضح التقرير أن المبادرة في عامها الثاني 2021/2022، ستدعم 22 كلية علوم بالجامعات المصرية بمبلغ 66 مليون جنيه، وذلك لدعم قدرات الكليات في مجالات الفيزياء والرياضيات.