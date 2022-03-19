/686727/حكم-قضائي-الإدارة-العليا-تقر-اغلاق-الحق-لوزارة-التموين-بإغلاق-المخابز-حال-المخالفة

قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء، برفض الطعن المقام من المدعى (ع.ح.ع) صاحب مخبز لإنتاج الخبز المدعم بمنطقة أبيس مركز كفر الدوار، ضد وزارة التموين، وتأييد الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك بالتاييد لقرار وزارة التموين، بغلق مخبز ملك المدعى، بسبب انتاجه خبر غير مطابق للمواصفات القانونية.

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وادى هذا الامر” عدم مطابقة الخبز للمواصفات” لتجمهر المواطنين ضده، وتحويل حصته من الدقيق إلي مخبز آخر ورفضت المحكمة طلب صاحب المخبز بتعويضه بمبلغ 130.000 ألف جنيه عن فترات الغلق لتلاعبه بقوت الشعب، وألزمته المصروفات.

حكم قضائي.. الإدارة العليا تقر اغلاق الحق لوزارة التموين بإغلاق المخابز حال المخالفة

أكدت المحكمة الإدارية العليا فحص، على أن سلطة وزير التموين فى الغلق الفورى فى عدة حالات، منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش - التصرف في حصة الدقيق - تجميع الحصص - انتاج خبز مخالف للمواصفات ويجب إضافة الحالة الأخيرة لأنها على القمة من المخالفات .

التنمية المحلية والحملات الرقابية

جدير بالذكر أن الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، نوه غلى أن اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية وجه الأجهزة المعنية بالمحافظات بتكثيف، الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لتصدي لجشع التجار الذين يقومون برفع الأسعار دون سبب أو حجب السعر الغذائية عن المواطنين لرفع سعرها في وقت لاحق.