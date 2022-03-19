/686725/التنمية-المحلية-إرادة-حقيقيه-ورؤيه-شامله-للدولة- لتعمير-وتحسين-جودة-حياه-المواطن-في-سيناء

قال دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزارة ان الدوله المصريه تشهد حالات تنميه وعمران متكامل على مدار السبع سنوات الماضيه مشيرا ان اللواء محمود شعراوى وزير التنميه المحليه امر برفع علم مصر على اراضى سيناء امس للاحتفال لذكرى الثالثه والثالثون لعودة طابا الى الاراضى المصريه والاحتفال بالعيد القومى لمحافظه جنوب سيناء.

ارادة حقيقيه ورؤيه شامله للدوله فى تعمير وتحسين جودة حياه المواطن فى سيناء

واكد قاسم عبر مداخله هاتفيه على برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناه الاولى المصريه سوف يتوافر فى منطقه شبه جزيرة سبناء شمالها وجنوبها العديد من المشروعات التنمويه فى مختلف القطاعات الحيويه لخدمه جميع اهالينا فى سيناء مؤكدا ان هناك ارادة حقيقيه ورؤيه شامله للدوله فى تعمير وتحسين جودة حياه المواطن فى سيناء.

مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث بأسم الوزارة : جهود كبيرة تبذلها الدوله لتعمير وتنميه سيناء

واضاف قاسم ان هناك مبادرة من قبل الدوله المصريه بضخ الاستثمارات بتطوير شبكات الطرق والانفاق وبالتالى الدوله نفذت برامج طموحه فى تطوير خدمات الطيران المدنى وخدمات لوجيستيه التى تخدم قطاع السياحه مؤكدا ان لم تقتصر جهود الدوله على تنميه قطاع السياحه فى سيناء فقط ولكن اهتمت ايضا بقطاع الزراعه وكان لها النصيب الوافر من الاستثمارات الحكوميه حيث ارتفعت مساحه الاراضى المنزرعه الى 31 الف فدان مستخدم احسن التقنيات الزراعيه من اجل التنميه الشامله فى سيناء.

نوه قاسم ان هناك اهتمام من قبل الدوله بمنطقه جنوب سيناء بقطاع الصحه والتعليم لافتا ان هناك اهتمام بالمستشقيات الحكوميه بتوفير كافه المعدات والتكنولوجيا الحديثه من اجل توفير رعايه صحيه من اجل المواطن فى سيناء حيث دخلت منطقه جنوب سيناء الى منظومه التأمين الصحى الشامل لرعايه اهالينا فى جنوب سيناء وتوفير الرعايه الشامله لهم