/686708/تداول-2963-طن-بضائع-و229-شاحنة-بموانئ-البحر-الأحمر

أكد المركز الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر، علي تداول ألفين و963 طن بضائع عامة ومتنوعة، 229 شاحنة و399 سيارة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

دوت الخليج

وأوضح المركز، أن حركة الصادرات شملت 1447 طن بضائع عامة ومتنوعة و68 شاحنة، فيما شملت حركة الواردات تداول 1516 طن بضائع عامة ومتنوعة و161 شاحنة و399 ملاكي.

تداول 2963 طن بضائع و229 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

وأكد أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "دليلة" بحمولة ٨٧ شاحنة و١٢ سيارة ملاكي، وشهد ميناء نويبع وصول ومغادرة السفينتين "سيناء" و"عمان" حيث تم استقبال ٧٤ شاحنة بحمولة ١٤٧٥ طن بضائع عامة و٤١ طن بضائع ترانزيت متوجهة إلى ليبيا وسيارة ملاكي وتصدير ٦٨ شاحنة بحمولة ١٤٤٧ طن بضائع عامة، فيما استقبل ميناء السويس السفينة "Nabiha Bride" قادمة من جدة بحمولة ٣٨٦ سيارة ملاكي.

هذا و استقبل ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساء أمس، سفينة نقل السيارات"BLANCO ACE "، بنمية الجنسية قادمة من جدة، وعلى متنها 1513 سيارة، حيث يبلغ طول السفينة 200 متر، بغاطس 8,2 متر، وهي من طراز RORO الرورو وتعتبر ثالث سفينة يستقبلها الميناء من هذا النوع.

وذكرت المنطقة الاقتصادية، أن السفينة تحمل 1513 سيارة سوزوكي، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال المناولة الخاصة بها خلال يومين، وذلك في إطار ماتقوم به موانئ دبي العالمية مشغل الأرصفة بالميناء من أعمال استقبال وتداول في الرصيف الجديد بالحوض الثاني، حيث تتم كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال هذا النوع لسفن نقل السيارات، من توفير سائقين لقيادة السيارات من داخل السفينة إلى ساحة التخزين، والانتهاء من كافة الإجراءات الجمركية لخروج هذه الشحنة من السيارات .