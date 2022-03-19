عمر هاشم: التنمية المستدامة مفهوم يشمل جميع مناحى الحياة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن مفهوم التنمية المستدامة لا يقتصر على الجانب الاقتصادى فقط، بل يتعداه إلى سائر مساعى الحياة العلمية والاجتماعية والأخلاقية، بما يحقق السعادة للبشرية كلها.





وأشاد عضو هيئة كبار العلماء خلال كلمته اليوم السبت، بالمؤتمر العلمى الثالث لكلية أصول الدين جامعة الأزهر باهتمام الأزهر الشريف بإظهار عناية الشريعة الإسلامية بهذا الجانب المشرق للتنمية، وإتاحة الفرصة للعلماء والباحثين بالمشاركة فى جهود الدولة للتنمية المستدامة، والدعوة إلى تنمية العمل والعلم بجانب التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الدعوة إلى تنمية الأخلاق التى أصبح العالم فى حاجة لإحيائها من أجل نهضة الحياة. وتنظم كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، اليوم، مؤتمرها العلمى الدولى الثالث، بمركز الأزهر للمؤتمرات، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى الفكر الإسلامى"، وذلك لمناقشة مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالتنمية المستدامة، من خلال استعراض جوانبها المشرقة التى حث عليها الإسلام، والكشف عن المشكلات التى تعوق جهود التنمية، بجانب الاستفادة من إسهامات المؤسسات الدينية وجهود علماء الفكر الإسلامى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بهدف طرح الحلول المناسبة لها فى ضوء الشريعة الإسلامية.

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