وزير الرياضة: ما تملكه مصر من بنية تحتية جعلها مقصدا للبطولات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، إن ما تملكه مصر من بنية تحتية فى المنشآت الرياضية والشبابية جرى تأسيسها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الدولية؛ جعل الدولة المصرية محط أنظار ومقصد اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية لإسناد البطولات العالمية؛ وهو ما يعكس ثقة الاتحادات الدولية فى مصر وقدرتها على تنظيم العديد من البطولات العالمية رغم انتشار جائحة كورونا.





وأكد الوزير خلال حضوره اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للسباحة، والذى يهدف إلى مناقشة وتناول سُبل تطوير السباحة المصرية والوصول بها إلى أعلى المستويات؛ استعدادا لأوليمبياد 2024 و2028 - أن الدولة المصرية تولى اهتماما بدعم وتطوير السباحة المصرية من خلال الاهتمام بالرؤى والخطط المستقبلية الداعمة لتطوير رياضة السباحة استعدادا للأوليمبياد.

وطالب اللاعبين المصريين فى السباحة ببذل مزيد من الجهد للوصول للحلم الأكبر وهى الأوليمبياد 2024، 2028 وتحقيق نتائج وإنجازات متميزة فى مختلف المحافل، وذلك جنباً إلى جنب مع دعم سياسات الاتحاد الدولى للسباحة بالتعاون مع اتحاد اللجان الوطنية الأوليمبية الإفريقية لتطوير رياضة السباحة داخل القارة الإفريقية، مشيراً إلى استعداد الدولة المصرية لاستضافة البطولات الدولية بعد سلسلة النجاحات التى حققتها الرياضة المصرية على كافة الأصعدة العالمية والأولمبية فى ظل رعاية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعمه الدائم لشباب مصر فى شتى المجالات.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لاتحاد السباحة المصرى على الفكرة، والتى تحدث - لأول مرة - فى سبيل تطوير رياضة السباحة المصرية، وقال "نقدر ونثمن حضور اللاعبين الأولمبيين الدوليين والسادة رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية والمسؤولين فى القطاعات الرياضية المختلفة وعلى رأسهم رئيس الاتحاد الدولى للسباحة الكابتن طيار حسين المسلم والسيد مصطفى براف رئيس اللجان الأوليمبية الإفريقية".

بدوره، قال رئيس الاتحاد الدولى للسباحة الكابتن حسين المسلم عن سعادته "سعيد وفخور أن أكون فى جمهورية مصر العربية وسط هذا الجمع من رؤساء اللجان الأوليمبية والأندية والاتحادات الرياضية، ومع الحكومة المصرية ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى"، مضيفاً أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية ولديها كوادر وخبرات جيدة، وهو ما جعلها قِبلة العالم لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية.

وأشار المسلم إلى توجه الاتحاد الدولى للسباحة لنشر وتعليم رياضة السباحة على مستوى مختلف دول العالم ومنها دول القارة الإفريقية بالتعاون مع الاتحادات الوطنية، وإنشاء مراكز تطوير للعبة تابعة للاتحاد الدولى داخل الدول الإفريقية من خلال برتوكولات التعاون مع الأنوكا.