الأوقاف تهدى تعليم أسوان سلسلة رؤية للفكر المستنير

وقال وكيل وزارة الأوقاف فى أسوان الشيخ رمضان عبدالسميع - خلال لقائه وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالكريم لطفى، اليوم السبت، لتسليم الهدية - "إن سلسلة رؤية للفكر المستنير من إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والثقافة، وتتكون من 15 كتابًا، منها (الجاهلية والصحوة، نساء على عرش مصر، حماية الكنائس فى الإسلام، حق الوطن، حوار الأديان والثقافات، تنظيم النسل ومتغيرات العصر، فلسلفة الحرب والسلم والحكم، مكارم الأخلاق، مهارات التواصل فى السنة النبوية)".
ومن جهته، قال وكيل وزارة التربية والتعليم "إن وزارتى التعليم والأوقاف على تعاون مستمر، باعتبار المؤسستين لهما دور حيوى فى المجتمع"، منوها بأن الأوقاف تحرص دائما على مد التربية والتعليم بعدد من الأئمة والمشايخ لإلقاء محاضرات وحلقات نقاشية فى مختلف المحافل والمناسبات.
وأوضح أن هذه السلسلة من الكتب الدينية التربوية الوسطية سيتم توزيعها على مكتبات المدارس بمختلف مراحلها التعليمية، متمنيًا استمرار أواصر التعاون بين الجانبين.
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