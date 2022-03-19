وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يشاركان فى زراعة 1100 شجرة

جدة - نرمين السيد - زرع وزير القوى العاملة محمد سعفان ومحافظ البحيرة هشام آمنة، 100 شجرة ضمن 1100 شجرة زيتون وليمون بمدينة بدر فى إطار مبادرة "هنجملها"، فضلا عن الحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، واستعدادات مصر لمؤتمر التغير المناخى المقرر انعقاده آخر العام الحالى بمدينة شرم الشيخ.





جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة البحيرة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر استكمال زراعة 1000 من الأشجار المثمرة على مساحات مختلفة بالمحافظة والجامعة، وذلك إطار المبادرة والتى انطلقت على مستوى الجمهورية.

وقال سعفان إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتى تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى فى مصر، اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئى للمواطنين، إضافة لتغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأعرب عن سعادته لمشاركته فى هذه المبادرة التى تعتبر إضافة للبيئة، داعيا الشباب إلى أن يقوموا بالمشاركة فيها خاصة مع التقدم الصناعى والتكنولوجى الذى يحتاج لتحقيق توازن بيئى من المساحات الخضر.

من جانبه أكد محافظ البحيرة ضرورة أن تضم المبادرة زراعة الأشجار العطرية لما لها من أهمية بالغة، حيث تستخدم فى العديد من المجالات، مؤكدا أن محافظة البحيرة ترحب بمثل هذه المبادرات لما لها من تاثير ايجابى على البيئة والمجتمع.

بدوره أشار منسق عام مبادرة "هنجملها" المهندس محمد قبطان، إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من التغير المناخى والاحتباس الحرارى، ومكافحة فقر الغذاء، والحفاظ على كل نقطة مياه، وزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة البطالة، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن هذه المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة، منوها بأنه تم زراعة 534 ألف شجرة منذ بداية المبادرة فى 19 محافظة، فضلا عن الجامعات والمعاهد والمدارس.