البابا تواضروس يستقبل البطريرك المارونى مار بشارة الراعى

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم السبت، غبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة الكاثوليك بلبنان، وبرفقته المطران جورج شيحان مطران الموارنة بمصر، ووفد المرافق من الكنيسة المارونية.





ورحب قداسة البابا، فى كلمته بزيارة غبطة البطريرك والوفد المرافق، لمصر وللكنيسة القبطية. وشارك فى استقبال الكاردينال مار بشارة الراعى، من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر ، وجرجس صالح منسق العلاقات عن الكنيسة القبطية بمجلس كنائس الشرق الأوسط، وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء سكرتارية قداسة البابا وبعض من شمامسة الكلية الإكليريكية.

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