/686714/عائشة-بن-أحمد-تتصدر-تريند-جوجل-بعد-حلولها-ضيفة-على-برنامج-سهرانين

تصدرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، بعد تصريحاتها في برنامج «سهرانين» الذي يقدمة الفنان أمير كرارة على قناة on tv.

دوت الخليج يرصد تصدر الفنانة التونسية عائشة بن أحمد تريند جوجل بعد حلولها ضيفة على الفنان أمير كرارة في برنامج «سهرانين».

عائشة بن أحمد تتحدث عن مسلسلها الرمضاني «ملف سري»

وكشفت تفاصيل عن مسلسلها الرمضاني «ملف سري» حيث قالت: "المسلسل يضم العديد من العناصر التي جذبتني للدور، مثل وجود هاني سلامة والمخرج وشركة الإنتاج فنون مصر، وكلها عناصر أعمالها ناجحة، بالإضافة إلى اختلاف الشخصية عن أدواري السابقة".

أبطال مسلسل ملف سري

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

شخصية عائشة بن أحمد في ملف سري

وأضافت: "أقدم في ملف سري دور الفتاة المتمردة على أهلها مريم، التي تعيش في لندن وتعود إلى مصر بسبب ظروف معينة، وتبدأ شخصيتها في التطور مع الأحداث".

وأشارت عائشة بن أحمد إلى أنها كانت تشاهد مسرحيات الزعيم عادل إمام في طفولتها، وقالت "بحب اتفرج على أفلام الفنان الكبير عادل إمام أثناء فترة الطفولة، ولما كنا بنيجي مصر كنا بنتفرج على المسرحيات".

سبب خوف عائشة بن أحمد من أمير كرارة في مسلسل ألف ليلة وليلة

ووصفت شعورها عن التعاون مع أمير كرارة قائلة: "كنت خايفة من أمير، في مسلسل ألف ليلة وليلة، وكان شعره طويل بسبب الشخصية، وكانت أول مرة أشوفه".

أمنية عائشة بن أحمد المهنية قبل دخولها عالم التمثيل

وعن حبها للحيوانات قالت: " كنت أتمنى أدرس طب بيطري لاهتم بالحيوانات وأعالجها، لكن ذهبت في طريق آخر، ودلوقتي عندي الكثير من الحيوانات في مصر وتونس بأخذهم من الشارع، وعندي 3 قطط كعبول ولهلوبة وزتون".