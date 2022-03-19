مسلسلات شهر رمضان 2022.. أحمد النجار يتعلم اللهجة الصعيدي من أجل جزيرة غمام

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يشارك الفنان الشاب أحمد النجار في مسلسل جزيرة غمام، المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، بطولة كوكبة من نجوم الدراما المصرية في السنوات الماضية، من إخراج حسين المنباوي.

تحيا مصر ينقل لكم كلمات الفنان أحمد النجار عن مشاركته في مسلسل جزيرة غمام

أحمد النجار في مسلسل جزيرة غمام ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022

أعرب الفنان الشاب أحمد النجار عن سعادته الفائقة بمشاركة في مسلسل جزيرة غمام، المشارك مع مسلسلات شهر رمضان 2022، ووصفه بـ ملحمة تمثيلية، حيث أنه من بطولة عدد من كبار نجوم الدراما، منهم طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين وأحمد أمين، وقال النجار: "اتمنيت السنة اللي فاتت أني أشتغل مع الكاتب عبد الرحمن كمال، وأتحقق السنة دي بمسلسل جزيرة غمام"، وبعدها أوضح النجار أن مخرج العمل حسين المنباوي هو من رشحه للتقديم دوره في المسلسل.

أحمد النجار يتحدث أن مشاركته في مسلسلات شهر رمضان 2022 بمسلسل جزيرة غمام

واستكمل أحمد النجار حديثه وقال: "بقدم دور شاب بسيط ومتدين، وبيمثل عدد كبير من شباب الصعيد والارياف الذين يتم استغلالهم باسم الدين، بيثق في شيخ الزاوية أو الجامع التابع له ثقة عمياء، تتسبب في توريطه في مواقف صعبة كتير".

وأوضح النجار أنه أتقن اللهجة الصعيدية لوجود مصحح لغة في لوكيشان التصوير، وكان هذا متعب ويزيد الضغط على النجار لما عليه من التركيز على اللهجة، وأيضًا تقديم دور قوي ومهم في مسيرته الفنية، تبع العمل الفني القوي الذي يتحدث عن المقاوة لأي حكم قاسي على الضعفاء.

مسلسل جزيرة غمام مسلسلات شهر رمضان 2022

يقدم بطولة مسلسل جزيرة غمام كل من طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، مى عز الدين، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون وهبة عبد الغنى، هذا إلى جانب ظهور مميز للفنانة وفاء عامر، الذي تحكي حلقاته المتتالية عن سراعات فيإحدى القرى البسيطة في العشرينيات من القرن الماضي، ويعرض أحداث اجتماعية قبل 100 عام من الآن، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال للمخرج حسين المنباوي.