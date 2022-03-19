/686712/برلماني-توزيع-سلع-مخفضة-عبر-7300-منفذ-تمويني-واستهلاكي-يواجه-ارتفاع-الأسعار

أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، باستمرار القرارات والإجراءات من جانب الدولة المصرية، لتوفير السلع الأساسية والرئيسية في الأسواق وضمان عدم وجود نقص في أي سلعة والعمل على تحجيم الأسعار وتخفيضها بشكل عملي، وضبطها قبيل بدء شهر رمضان المبارك.

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ونوه عبد العال في تصريحات له اليوم، بما أعلنته وزارة التموين عن ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق، حيث تتوافر السلع بأسعار مخفضة من 20 لـ 35% في نحو 6000 منفذ تمويني و1300 مجمع استهلاكي، على مستوى الجمهورية. علاوة على إطلاق 1060 شادر على مستوى الجمهورية في المناطق الأكثر احتياجا بتخفيضات كبيرة.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن تقديره لمختلف الجهود التي تبذلها الدولة لتقليل الأسعار ومواجهة موجة الغلاء العالمي والتضخم المستورد، مشيرًا إلى أنه واثق من ضبط الأسعار وعبور هذه الأزمة بسلام مع استكمال كافة مشاريع التنمية بالبلد.

واختتم النائب الصافي عبد العال بالتأكيد على أن مصر دولة قوية ولديها اقتصاد متين، حقق معدلات نمو سنوية وصلت إلى نحو 9% سنويًا رغم جائحة كورونا، كما أن بها فرصًا واسعة للاستثمار، واقتصاد قوي قادر على تحمل الصدمات.

مبادرة كلنا واحد

هذا وقامت وزارة الداخلية بالاتفاق مع كبار التجار والموردين على إقامة شوادر ومنافذ بأماكن محددة تم اختيارها بعناية استفادت منها شرائح كبيرة خاصة الاشد احتياجا، ووهو ما يؤكد استراتيجية الوزارة في اتخاذ كافة السبل لتخفيف كافة الاعباء عن المواطن المصري .

كما تشارك منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة، للمساهمة في تلبية إحتياجات المواطنين، وتضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بجميع المحافظات وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،وقالت أن الامر الذي يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم في تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى، وفي اطار مبادرة كلنا واحد قامت الوزراة بتوفير عبوات تحتوي على سلع بأسعار مخفضة للمواطنين لقاطني حي الاسمرات في اطار دعم سكان المناطق الحضارية الجديدة.