/686710/ضبط-240-عبوة-أدوية-مجهولة-المصدر-بصيدليات-الشرقية

تمكنت مديرية التموين بالشرقية من ضبط كميات من الأدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى، فضلاً عن ضبط مجموعة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط عدداً من الصيدليات تعمل بدون صيدلى، جاءت تلك الحملة بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلى بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدداً من المحاضر، بالإضافة إلى ضبط عبوات أدوية منتهية الصلاحية بلغت 240 علبة، فضلاً عن ضبط 10 أصناف من مستحضرات التجميل غير مسرح بها من وزارة الصحة، كما أسفرت الحملة أيضاً عن تحرير محضر لأحد الصيدليات والتى تعمل بدون ترخيص.

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الشوادر الخاصة بتوفير السلع الغذائية التي أفتحت داخل المحافظة بدأت في العمل في جميع المراكز وهناك تنسيق جيد جدا مع التجار وهناك تعاون كبير جدا معهم وتم الاتفاق على سعر إسترشادي مع الغرفة التجارية وما بين ووزارة التموين.

الشوادر الخاصة بتوفير السلع الغذائية التي أفتحت داخل المحافظة بدأت في العمل في جميع المراكز

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن تم توزيع الأسعار الاسترشادية على كل منافذ البيع بحيث أن المواطن يعرف سعر المتوسط للسلع الغذائية مثل السكر والأرز والمكرونة، مشيرا إلى أن بداخل كل شادر موجود موظف من داخل المحافظة لمتابعة الأسعار.

وتابع محافظ الشرقية أن تم الاتفاق مع التجار بتوفير كافة الخدمات لهم من حيث الإنارة والتجهيزات حتي يتم عرض السلع الغذائية بداخل تلك الشوادر وتوفيرها للمواطنين بكل سهولة.

تم الاتفاق مع التجار بتوفير كافة الخدمات لهم من حيث الإنارة والتجهيزات حتي يتم عرض السلع

وأوضح الدكتور ممدوح غراب أن هناك إقبال كبير جدا على تلك الشوادر وعلى معارض أهلا رمضان والمواطنين يشترون إحتياجاتهم الخاصة بشهر رمضان وجميع السلع الغذائية متوفرة وبكثرة لكي تكفي جميع الاحتياجات.

وأشار إلى أن داخل هذه الشوادر لسيت فقط سلع الفواكه والخضروات ولكن بها أيضا سلع أخرى مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة وجميع السلع الغذائية التي يحتاجها كل بيت وكل مواطن.